Son dakika haberleri: İran'dan Trump hakkında çok konuşulacak adım!

İran, Kasım Süleymanı’nin öldürülmesi dahil İran’a saldırılar gerekçesi ile ABD Başkanı Trump hakkında tutuklama kararı çıkardı. ‘Cinayet ve terör’ suçlamasıyla Trump hakkında tutuklama kararı çıkaran İran INTERPOL’a başvurdu.

İran aralarında ABD başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu birçok kişi hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını isteyerek Interpol’e başvurdu. Bağdat’da üst düzey İranlı general Kasım Süleymani'nin drone saldırısında öldürülmesinden sorumlu olduğu düşünülen Trump hakkında yakalama kararı çıkarılması istendi.

Trump’ın tutuklanmasının söz konusu olmayacağını bildiren yetkililer yine bu çağrının, ABD’nin İran’ı diğer dünya devletleriyle olan nükleer silah anlaşmasından çıkarmasıyla oluşan gerginliği artıracağını bildiriyor.

Tahran başsavcısı Ali Alqasimehr, İran devlet televizyonu IRNA kanalına yaptığı açıklamada Trump ve 30 kişinin daha 3 Ocak’ta gerçekleşen ve General Kasım Süleymani'nin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan sorumlu olduğunu ve cinayet ve terörizm suçlarından tutuklanmaları gerektiğini söyledi.

Başsavcı diğer isimleri açıklamazken ABD seçimlerinden sonra Trump’ın başkanlığı sona erse bile bu tutuklamanın peşinden gideceklerini söyledi.

Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Interpol’den ise bu tutuklama talebiyle ilgili açıklama gelmedi.

Kasım Süleymani, İran'ın orta doğu politikalarının arkasındaki en etkili isim olarak biliniyordu.

Süleymani'nin cenazesine binlerce İranlı katılmış, çıkan izdihamda birçok kişi hayatını kaybetmişti.