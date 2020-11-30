Son dakika haberler: Moderna'nın koronavirüs aşısından müjdeli haber! Son sonuçlar umut verici

Son dakika haberi... Moderna'nın koronavirüs aşısından müjdeli haber geldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla sürerken, aşı çalışamalarında peş peşe müjdeli haberler geliyor. ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın ürettiği Covid-19 aşısına ilişkin yeni açıklama geldi. aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz”dedi. Dr. Tal Zaks'in koronavirüs salgınına meydan okuyan açıklamasında "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

30 BİN KİŞİYLE YAPILDI

30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 koronavirüs hastasının 185’inin aşıyı aldığını, 11’inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.

YÜZDE 95 ETKİLİ DENİLMİŞTİ

BioNTech'in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıklamıştı.