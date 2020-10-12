Son dakika haberler: Hürriyet Gence'de... Ateşkesten 14 saat sonra Ermenistan sivilleri uykuda vurdu

Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova’da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararına imza atmıştı. Gün içinde sivil yerleşim yerlerini bombalayarak ateşkesi ihlal eden Ermenistan, ateşkes anlaşmasından 14 saat sonra sivilleri hedef aldı. Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence’ye gece 02.00’de uzun menzilli balistik füze ile saldırdı. Saldırıda 18 ailenin yaşadığı bir bina tamamen yıkıldı. Uykularında vurulan ailelerden büyük çoğunluğu çocuk olmak üzere 43 kişi enkaz altında kaldı. Patlamanın şiddetinden 3 kilometrelik alandaki tüm ev, bina, işyerleri ve kamu binalarında hasar oluştu, camları kırıldı. Patlamanın sesi 35 kilometrelik alandan duyuldu. Azerbaycan arama kurtarma ekipleri, 16 saat enkazda arama çalışması yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, olay yerine gelerek enkaz başında incelemelerde bulundu.

BAŞIMIZA BOMBA İNDİRDİLER

Ermenistan saldırısında 4’ü kadın 9 kişi hayatını kaybederken, 16’sı kadın, 6’sı çocuk toplam 34 kişi yaralandı. Gün ışığıyla birlikte katliamın fotoğrafı ortaya çıktı. Füzenin düştüğü bölge enkaz yığınına dönerken, yakınlarından haber almak için gelen aileler enkaz başında gözyaşları döktü. Uykusunda saldırıya yakalanan Akife Bayramoğlu, “Bunlara lanet olsun, iki yüzlüler. Sahtekarlar, uykumuzda başımıza bomba indirdiler. Bunların ne sözüne ne de ateşkesine inanıyorum” dedi. Sabine İmanova ise “Dehşet bir ses ve patlama ile yataktan fırladım. Başıma eşyalar, duvar, camlar düştü. Ama ben evimi terk etmeyeceğim, gerekirse biz anneler de savaşacağız. Sivillerden ne istiyorlar, masum insanlardan ne istiyorlar?” ifadelerini kullandı.

41 CAN KAYBI

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar yaşamını yitiren sivil sayısı 41’e, yaralı sayısı 205’e yükseldi. Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında 41 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiğini, 205 sivilin yaralandığını belirterek, “Ermenistan, saldırılarında 1165 ev, 57 apartman, 146 kamu binası kullanılamaz hale geldi” bilgilerini paylaştı.

HÜRRİYET BÜYÜK ACININ TANIĞI OLDU







Ermenistan saldırıları başladığından bu yana bölgede olan Hürriyet ekibinden Fevzi Kızılkoyun ile Rıza Özel, Gence’deki acıya da tanıklık etti. Yıkım ve gözyaşı Rıza Özel’in objektifine böyle yansıdı.

ASKERLER FİRAR ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan ikinci açıklamada ise Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Hadrut ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 5 T-72 tankın, 6 D-20 ve D-30 obüs topunun, 5 mühimmat taşıyan kamyonun, 11 otomobilin, 3 Grad füze sisteminin, 5 Gvozdika kundağı motorlu obüsün, 8 hava savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği kaydedildi. Ermenistan güçlerinin panik içerisinde olduğu, 1’inci, 5’inci ve 9’uncu motorize piyade alaylarına bağlı askerlerin firar ettiği kaydedildi.

UYUYORDUM, BİR ANDA DUVAR YIKILDI





Enkaz altından kendi imkânlarıyla çıkan 16 yaşındaki İsa Rızayev, tedavi gördüğü hastanede, “Yatağımdaydım, uyuyordum. Bir anda büyük bir felaket oldu. Pencereler, duvarlar yıkıldı. Ayaklarımın üzerine duvar ve pencere düştü. Enkazdan çıktım, ayaklarım, ellerim kanıyordu. Sonra beni hastaneye kaldırdılar” dedi.

BAHTİYAR’A DA BOMBA





Ermenistan’ın Gence’ye füzeli saldırısında 5 yaşındaki Bahtiyar İbrahimov da uyurken, şarapnel parçalarıyla başından yaralandı.

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın, Gence’ye füzeyle saldırı düzenlediğini duyururken sivillere saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamada, sabah saatlerinde Mingeçevir kenti üzerinde uçuş gerçekleştiren Ermenistan’a ait İHA’nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi. Azerbaycan Başsavcılığı ise Ermenistan ordusunun 04.00 civarında Mingeçevir’deki hidroelektrik santralına füze fırlattığını duyurdu. Füzelerin Azerbaycan birliklerince havada vurularak imha edildiği aktarıldı.

ALİYEV: YANITI VERİLECEK





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın sivilleri hedef almasına ilişkin, “Azerbaycan tüm bunlara gereken yanıtı verecektir” dedi. Aliyev, Türkiye’nin dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’nin çatışmanın çözümünde önemli rol oynaması gerektiğine ve oynayacağına dair hiç şüphe yok. Bunun hukuki mi yoksa fiili mi olacağı ise teknik bir konudur. Çatışmayı çözmek istiyorsak, bu yeni bir formatta çözülmelidir” diye konuştu. Aliyev, Rus RBK kanalına verdiği mülakatta, son iki haftada Ermenistan’a ait milyarlarca dolarlık askeri ekipman imha ettiklerini söyledi. Ermenistan’ın bu ekipmanları alacak parası olmadığını da anlatan Aliyev, “Hepsi Rusya tarafından ücretsiz sağlanıyor” diyerek Moskova’yı eleştirdi.

ÇAVUŞOĞLU’DAN LAVROV’A: ERİVAN’I UYARIN

◊ Ermenistan’ın Moskova’da insani gerekçelerle varılan ateşkesi bozarak Gence’yi füzeyle vurması Ankara’yı da alarma geçirdi. Başkentte ilgili kurumlar bölgedeki gelişmeleri yakından takip etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes mutabakatının sağlanmasında önemli rol oynayan ve mutabakatı açıklayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u telefonla aradı. Çavuşoğlu, Lavrov’dan “Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını” istedi.

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları da Ermenistan’ın ateşkese rağmen sivilleri hedef almasına sert tepki gösterdi. Açıklamalarda bu saldırıların hem savaş suçu hem de insanlık suçu olduğu belirtildi.

BAYRAMOV’LA DA GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu dün ayrıca, Ermenistan’ın ateşkesi bozan saldırılarıyla ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la da telefonda görüştü. (◊ Uğur ERGAN/ ANKARA)