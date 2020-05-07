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Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 09:58,Son Güncelleme:

Hindistan'da askeri helikopter düştü

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Hindistan'da askeri helikopter düştü
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Hindistan Hava Kuvvetleri''ne ait Mi-17 helikopteri ülkenin kuzeydoğusunda düştü

Hindistan'da askeri helikopter ülkenin kuzeydoğusunda düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait helikopterin Chaten eyaletinden kalkarak Mukutang kentine gittiği sırada kötü hava koşulları nedeniyle Sikkim'in kentinin kuzeydoğusunda düştüğü belirtildi. Hindistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, helikopterin içinde 6 mürettabatın olduğunu ve can kaybının yaşanmadığını söyledi.  Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Arama Kurtarma operasyonu için , iki kurtarma helikopteri gönderildi, henüz sahaya ulaşılamadı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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