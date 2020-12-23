Son dakika haberler: Fransa'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Puy-de Dome bölgesinde aile içi şiddet olayına müdahale eden polise ateş açıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan ölü olarak ele geçirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden polislerin 21,37 ve 45 yaşlarında olduğu ifade edildi.



Aile için şiddet olayına müdahale etmeye çalışan polislerin 48 yaşında bir saldırgan tarafından vurulduğu, olayın gece yarısından yaklaşık yarım saat sonra meydana geldiği gelen bilgiler arasında.



Saldırganın polislere ateş açtıktan sonra evini ateşe verdiği, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü, olaya polis özel harekat birliklerinin müdahale ettiği aktarılıyor.



Saldırganla ilgili edinilen bilgilere göre, saldırganın çocuğunun velayeti yüzünden ailesiyle sık sık tartışma yaşadığı ve daha önce yetkililer tarafından takip edildiği bildirildi.









