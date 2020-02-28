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Dünya
DHA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Devlet başkanı corona virüs şüphesiyle karantinaya alındı

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Son dakika haberler: Devlet başkanı corona virüs şüphesiyle karantinaya alındı
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Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin, Çin’e gerçekleştirdikleri seyahat sonrası ülkeye dönüşlerinde corona virus(koronavirüs) şüphesiyle 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı.

Moğolistan devlet haber ajansı ‘Montsame’ tarafından yayınlanan haberde, 27 Şubat’ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Moğolistan Devlet Başkanı ve beraberindeki heyet, görüşmeler sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantina altına alındılar.

Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin Kovid-19 (Koronavirüs) virüsü kapıp kapmadıkları konusunda bilgi verilmedi. Karantina kararının ihtiyati tedbir olduğu belirtildi.

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