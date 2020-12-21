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Dünya
DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 17:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bill Gates'ten Kovid-19 aşısı açıklaması

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Son dakika haberler: Bill Gates'ten Kovid-19 aşısı açıklaması
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Singapur’da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021’in ilk çeyreğinde 6 koronavirüs (Kovid-19) aşısının onaylanmış ve hazır olabileceğini ifade etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates koronavirüs için geliştirilen aşılara Singapur’da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde konuştu.

Bill Gates yaptığı açıklamada, “İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum” dedi.

Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi. Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.

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