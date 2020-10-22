Son dakika haberler: Almanya'da alarm... Halka acil çağrı yapıldı

Almanya'da bir günde korona tanısı konulan hasta sayısının 11 bini aşması üzerine Robert Koch Enstitüsü bir basın toplantısı düzenleyerek, halka acil çağrı yaptı.



ROBERT KOCH ENSTİTÜSÜ: DURUM ÇOK CİDDİ



Enstitü Başkanı Prof. Lothar Wieler, "durum çok ciddi. Bu gidişle ağır hasta ve ölü sayısı daha da artacak. Biz virüsün hızla ve kontrolsüz yayılacağından hareket ediyoruz" dedi. Prof. Wieler herkesi virüsle mücadeleye katkı vermeye çağırdı.



Virüsün şu anda daha çok gençler arasında yayıldığına işaret eden Prof. Wieler, ancak riskli gruptakiler arasında da artmaya başladığı uyarısında bulundu.



ARTIŞ ÜÇ KAT



Üç hafta öncesine göre vakaların üç kat arttığına dikkat çeken Prof. Wieler, virüsün en çok özel çevrede bulaştığına, buradan evlere taşındığına işaret etti. 10'dan fazla kişinin biraraya geldiği yerlerde virüsün bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu söyleyen Robert Koch Enstitüsü Başkanı, "virüs en çok özel çevrede, kutlamalarda bulaşıyor. İnsanlar virüsü buradan evlere, ailelerine taşıyor. Bu aynı zamanda iyi bir haber. Çünkü virüsün yayılmasını önlemek bizim elimizde. Belirtileri ciddiye alın. Koronayı ciddiye alın. Vakaları yavaşlatma şansı halen var" diye konuştu.