Son dakika haberi: Rusya'dan flaş Türkiye kararı! Tarih verildi, uçuşlar başlıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova’da video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirtti.

Türk yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını söyleyen Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye’de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." dedi.

Türkiye’deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." diye konuştu.

Golikova, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi.

Rusya, 15 Nisan’da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı. Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek yetkililerden Kovid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.

BAKAN ERSOY: ÜLKEMİZE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla uçuşları tekrar başlatma kararının, güvenli turizm adına Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu bildirdi.



Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuşları tekrar başlatma kararını Twitter hesabından değerlendirdi.



Bakan Ersoy, "Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

500 BİN RUS TATİL KARARINI BEKLİYORDU

Geçtiğimiz günlerde Rus basınına konuşan Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzikin, Türkiye’ye 21 Haziran tarihine kadar kısıtlama altında bulunan charter uçuşların temmuz başında başlamasını umutla beklediklerini ifade etmişti. Barzikin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Rusya yönetiminin Türkiye’yi Temmuz başında charter uçuşlara açması için iki önemli ve objektif nedeni bulunuyor. Bu nedenlerden ilki Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla başarılı mücadele vermesi. Türkiye’de son bir haftada vaka sayısı Dünya Sağlık Örgütü DSÖ ve Rusya’nın belirlediği kriterlere uygun hale geldi. Türkiye’nin Rus vatandaşlarına turizm için açılmasının ikinci önemli neden Rusya’da 500 bin üzerinde kişi, acenteler üzerinden satın aldıkları turları gerçekleştirilmeyi bekliyor. Bu durum ciddi maddi sorumluluk getiriyor."

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