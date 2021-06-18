Rus heyet teftişte

Güvenli turizm altyapısını ve sağlık koşullarını incelemek üzere Antalya’ya gelen Rus uzman heyeti, çalışmalarına dün başladı. Heyet ilk incelemelerini Antalya Havalimanı, TUİ Blue Barut Andiz ve Miramare Beach Otel’de yaptı. 19 Haziran’da Antalya’dan ayrılacak olan heyetin hazırlayacağı rapor, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin başlatılmasında büyük önem taşıyacak.



BAKANLIĞIN PROGRAMI

Moskova’dan Antalya’ya gelen heyette 9’u Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan ve biri Turizm Bakanlığı’ndan olmak üzere 10 kişi yer alıyor. Rus heyetin inceleme programı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlandı. Heyetin belirli otellerde gözlem yapacağını kaydeden sektör temsilcileri, ayrıca turizm bölgelerine yakın PCR testi merkezleri ve hastanelerin de programa dahil edildiği bilgisini verdi. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Rus heyeti bu kapsamda Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Serik Devlet Hastanesi’ni ziyaret edecek.



SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Bölge ve tesislerle ilgili bilgi vermek üzere programa eşlik eden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yetkilileri, Rus heyetin talebinin Güvenli Turizm Sertifikasyon Sistemi’nin hayata geçirildiği Antalya turizminde mevcut durumu deneyimlemek olduğunu belirtti. Calista Otel’de konaklayan heyet, 4 günlük program boyunca Maxx Royal Belek, Rixos Premium Belek ve Rixos’un oyun ve eğlence temalı oteli Land of Legends’ta incelemelerde bulunacak. Program kapsamında, Rus heyet, TGA yetkilileri, Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ve bir Rus diplomatın katılımıyla Calista Otel’de 30 kişilik bir toplantı yapılacak.



HEYETTE KİMLER VAR?

Rus heyetin başkanlığını Sıhhi Kontrol Dairesi Başkan Yardımcısı Şevkun İrina Gennadievna yapıyor. Heyette Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu Başkan Yardımcısı Avdonina Lübov Gennadyevna ile kurum yetkilileri Pşeniçnaya Natalya Yuryevna, Kedrova Olga Viktorovna, Turizm Federal Ajansı Rosturizm’in yetkilisi Merklin Aleksandr Vasilyeviç ve Sağlık Bakanlığı Poliklinik Danışma Bölüm Başkanı Glebov Konstantin Aleksandroviç yer alıyor. Heyete Rusya Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Yarahmedov Alaudin Nasiroviç ve Antalya’daki başkonsolosluk temsilcisi Rümkov Aleksandr Yevgenyeviç de eşlik ediyor.



TÜRKİYE’DEN EV SAHİPLERİ

Heyete Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Bakanlık Başmüfettişi Şule Aktürk, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Direktörü Selami Kılıç, Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Ateş Kara gibi isimlerin yanı sıra TGA yetkilileri ev sahipliği yapıyor.

500 BİN RUS TATİL KARARINI BEKLİYOR

Geçtiğimiz günlerde Rus basınına konuşan Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzikin, Türkiye’ye 21 Haziran tarihine kadar kısıtlama altında bulunan charter uçuşların temmuz başında başlamasını umutla beklediklerini ifade etmişti. Barzikin şu ifadeleri kullanmıştı: “Rusya yönetiminin Türkiye’yi Temmuz başında charter uçuşlara açması için iki önemli ve objektif nedeni bulunuyor. Bu nedenlerden ilki Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla başarılı mücadele vermesi. Türkiye’de son bir haftada vaka sayısı Dünya Sağlık Örgütü DSÖ ve Rusya’nın belirlediği kriterlere uygun hale geldi. Türkiye’nin Rus vatandaşlarına turizm için açılmasının ikinci önemli neden Rusya’da 500 bin üzerinde kişi, acenteler üzerinden satın aldıkları turları gerçekleştirilmeyi bekliyor. Bu durum ciddi maddi sorumluluk getiriyor.

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