MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Rusya-ABD krizinde flaş gelişme! Putin'in teklifine Biden'dan cevap geldi
GeriDünya Son dakika haberi: Rusya-ABD krizinde flaş gelişme! Putin'in teklifine Biden'dan cevap geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Sputnik-Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.03.2021 - 19:03 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Rusya-ABD krizinde flaş gelişme! Putin'in teklifine Biden'dan cevap geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Rusya-ABD krizinde flaş gelişme! Putin'in teklifine Biden'dan cevap geldi

Son dakika haberi... ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sarf ettiği 'katil' sözüyle başlayan gerilimin ardından Putin'den gelen 'online' görüşme talebine yanıt verdi. Putin' görüşme teklifinde tarih belirtirken Biden'ın görüşme zamanını belirsiz bırakması dikkat çekti.

ABD ve Rusya arasındaki ilişkileri geren açıklamalardan sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşme talebine ABD Başkanı Joe Biden'dan yanıt geldi. Biden, Putin'in dün kendisini online ve canlı görüşmeye davet etmesiyle ilgili olarak ''Bir noktada görüşeceğimize eminim'' ifadesini kullandı. Marine One helikopterine binerken gazetecilere demeç veren Biden, 'Rusya'ya yönelik ek yaptırımlar' ile ilgili soruya ise ''Zamanla gelecek'' yanıtını verdi.

ONLINE GÖRÜŞME TALEBİ

Rossiya 24 televizyona konuk olan Rusya Devlet Başkanı Putin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biden'ı davet etmek istiyorum, ancak bunu canlı, söylendiği gibi 'online' olarak yapma koşuluyla. Herhangi bir gecikme olmaksızın, doğrudan açık, direkt bir tartışma. Bana öyle geliyor ki bu Rusya, ABD ve diğer birçok ülke için ilgi çekici olurdu."

Bu meseleyi uzatmak istemediğini ve hafta sonu dinlenmek için ormana gitmek istediğini belirten Putin, bu yüzden cuma ya da pazartesi bu münazarayı yapmayı önermişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden’ın dün Amerikan kanalı ABC’ye verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e “katil” demişti.

Biden'ın sözlerine Rusya'dan jet yanıt gelmiş, 'ABD ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz' açıklaması yapılmıştı.

Kremlin'den sonra ise Putin, Biden'a 'iyi dilekleri'ni iletip, 'Ona sağlık diliyorum' ifadelerini kullanmıştı.

ABD - Rusya arasında büyük gerilim Başkanı Biden Putine katil dedi, Kremlinden flaş hamle geldi
ABD - Rusya arasında büyük gerilim! Başkanı Biden Putin'e 'katil' dedi, Kremlin'den flaş hamle geldi
ABD - Rusya krizinde sıcak gelişmeler Açıklamalar peş peşe geldi
ABD - Rusya krizinde sıcak gelişmeler! Açıklamalar peş peşe geldi
Beyaz Saraydan sert Rusya çıkışı Yaptıklarının hesabı kesinlikle sorulacak
Beyaz Saray'dan sert Rusya çıkışı! 'Yaptıklarının hesabı kesinlikle sorulacak'

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi