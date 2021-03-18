Son dakika haberi: ABD - Rusya krizinde sıcak gelişmeler! Açıklamalar peş peşe geldi

Putin, "Rusya ve ABD ilişkilerini muhafaza etmeli" değerlendirmesinde bulundu. Rus lider, ABD'li mevkidaşı ile cuma ya da pazartesi günü telefonla görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine Putin için 'katil' suçlamasında bulunmuş, "Yakında bedelini ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan da Rusya için "Yaptıklarının hesabı kesinlikle sorulacak" açıklaması gelmişti.

ABD'den gelen sert çıkışlar üzerine Rusya'nın Washington Büyükelçisi ABD ile ilişkilerin gözden geçirilmesi amacıyla Moskova'ya çağırılmıştı. Büyükelçi Antonov, "ABD yönetimi, ülke içindeki istikrarsızlık durumu nedeniyle dış aktörleri suçluyor. Washington'un eylemleri ikili ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmuyor. Amerikan yönetiminin bu tavrı, acil sorunlara karşı çözüm bulmak için eşit ve karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloga uzak" açıklamasında bulunmuştu.

BEYAZ SARAY: PİŞMAN DEĞİLİZ

Putin'in açıklamasından kısa süre sonra Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Açıklamada Putin için katil suçlamasında bulunmaktan pişman olunmadığı belirtildi.

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