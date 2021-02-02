Son dakika haberi: Rus muhalif lider Aleksey Navalnı'ya hapis şoku

Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi'nin ‘Yves Rocher davası’ ile ilgili duruşma sonrasında hakim Natalya Repnikova, Navalnı’nın 3.5 yıllık şartlı hapis cezasının gerçek cezaya dönüştürülmesine hükmetti.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; Repnikova, "Mahkeme Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri’nin sunumunun tatmin edici olduğuna karar verdi” diye konuştu.

Navalnı’nın ertelenen cezasının gerçek bir cezaya dönüştürülmesi ile ilgili daha önce 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan duruşmalarda bu yönde bir karar açıklanmamıştı.