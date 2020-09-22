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Haber Giriş: 22.09.2020 - 18:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Reuters duyurdu! AB Zirvesi ertelendi

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Son dakika haberi: Reuters duyurdu! AB Zirvesi ertelendi
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Son dakika haberi: Reuters'in haberine göre, 24-25 Eylül'de yapılacak olan AB Zirvesi'nin 1-2 Ekim'e ertelendiğini duyurdu

Son dakika haberi... Reuters'in haberine göre, 24-25 Eylül'de yapılacak olan AB Zirvesi'nin 1-2 Ekim'e ertelendiğini duyurdu. AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi

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