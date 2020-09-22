Son dakika haberi: Reuters duyurdu! AB Zirvesi ertelendi

Son dakika haberi... Reuters'in haberine göre, 24-25 Eylül'de yapılacak olan AB Zirvesi'nin 1-2 Ekim'e ertelendiğini duyurdu. AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi