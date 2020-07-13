Cuomo, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Kovid-19 vakalarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu eyaletlerden gelenler, New York'a ulaÅŸÄ±r ulaÅŸmaz iletiÅŸim bilgilerini bildirmek zorunda, bildirmeyenler 2 bin dolar ceza alacak." ifadelerini kullandÄ±.



ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a da sert eleÅŸtiriler yÃ¶nelten Cuomo, "BaÅŸkan Trump bilime saldÄ±rÄ±yor, gerÃ§eÄŸi inkar ederek kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±yor." yorumunu yaptÄ±.



Cuomo, Trump'Ä±n okullarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin de New York'ta okullarÄ±n bilimsel veriler doÄŸrultusunda 4. fazda, enfeksiyon oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 5'in altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶nemde aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â



New York'ta gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±larÄ± binin altÄ±na gerilerken, dÃ¼n gÃ¼nlÃ¼k 15 bin vakayla rekor kÄ±ran Florida ve 39 eyalette salgÄ±n giderek bÃ¼yÃ¼yor.



DÃ¼nyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiÄŸi "Worldometer" internet sitesine gÃ¶re, ABD'de ÅŸimdiye kadar 3 milyon 440 binden fazla kiÅŸi virÃ¼sten etkilenirken, 137 binin Ã¼zerinde kiÅŸi de hayatÄ±nÄ± kaybetti.