Son dakika haberi: Libya Ordusu başkent Trablus'u kontrol altına aldı

Reuters'ta yer verilen bilgilere göre, Libya'da Hafter güçleri geri çekiliyor.

Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, ordunun başkent Trablus'u tamamen kontrol altına aldığını duyurdu.

3 BÖLGE DAHA KURTARILDI

DHA’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Kasr bin Gashir ilçesi ve güneyindeki Soug Al Khimes ile birlikte Wadi al-Rabi bölgesinin de gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldığı aktarıldı.

ORDU KOMUTANI: HAFTER BÖLGEDEN KISA SÜREDE TEMİZLENECEK

DHA’ya açıklamalarda bulunan UMH ordusunun güney Trablus’taki komutanlarından Ali Abu Ziyan, UMH birliklerinin Kasr bin Gashir ilçesine giriş yaptığını ve Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’un güney bölgesinden kısa sürede temizleneceğini söylemişti.

TRABLUS HAVALİMANI’NDA KONTROL UMH BİRLİKLERİNE GEÇTİ

Libya ordusu, dün yaptığı açıklamada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’nda kontrolü sağladığını duyurmuştu.