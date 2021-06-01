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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 01.06.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Koronavirüs bitmeden yeni kâbus: Çin'de ilk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu!

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Son dakika haberi... Koronavirüs bitmeden yeni kâbus: Çin'de ilk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu!

Dünya henüz koronavirüs salgınını yenememişken Çin'den gelen haber büyük korku yarattı. Son dakika haberine göre ilk kez bir insana H10N3 kuş gribi teşhisi kondu. Kovid-19 salgını da aynı ülkeden, Vuhan şehrinden dünyaya yayılmıştı.

Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletinden bu sabah gelen bir son dakika haberi dünyayı dehşete düşürdü. Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre 41 yaşında bir adama H10N3 kuş gribi tanısı kondu. Bu dünya üzerinde tanı konulan ilk H10N3 kuş gribi vakası oldu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan açıklamada Zhenjiang şehrinde yaşayan bir adam 28 Nisan'da yüksek ateş ve bir dizi başka belirtiyle hastaneye kaldırıldı. Adama 28 Mayıs tarihinde H10N3 kuş gribi tanısı kondu. NHC, 41 yaşındaki adı açıklanmayan kişinin virüsü nasıl kaptığıyla ilgili bilgiyi ise açıklamadı.

NHC, H10N3 ile enfekte olan başka hiçbir insan enfeksiyonu vakasının daha önce küresel olarak bildirilmediğini aktardı.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, H10N3 virüsünün kuş gribinin daha az şiddetli ve geniş çaplı yayılımı ihtimalinin düşük olduğu bir türü olduğunu açıkladı.

Son dakika haberi... Koronavirüs bitmeden yeni kâbus: Çinde ilk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu
Virüse yakalanan kişinin durumunun stabil olduğu ve hastaneden taburcu olmaya hazır olduğu ifade edildi. Adamın yakın çevresinin de gözetim altında olduğu ve henüz başka bir vakaya rastlanmadığı da bildirildi.

Çin'de kuş gribinin birçok çeşidinin aktif olduğu ve özellikle de kümes hayvanlarıyla ilgili işlerde çalışan kişilerde görüldüğü biliniyor.

Ülkede 2016-17 yılları arasında 300 kişinin ölümüne yol açan H7N9 kuş gribi salgınından beri kuş gribinin insanlar arasında yayılmasına rastlanmamıştı.

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