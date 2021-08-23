Son dakika haberi: Kabil Havalimanı'na dair Almanya'dan bomba açıklama: ABD, Türkiye ve Taliban'la görüşüyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamaları şöyle;

* Kabil havalimanındaki durum daha da kaotik bir hal alıyor.

* ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil havalimanını nasıl çalışır durumda tutacağımızı görüşüyoruz.

* Kabil havalimanı sadece güvenliğin sağlanması durumunda 31 Ağustos sonrası açık kalacak.

* Kabil havalimanından tahliyelerin G7 tarafından koordine edilmesi önemli.

* G7 ülkelerinin Afganistan'dan gelen göçmenler konusunun nasıl çözümleneceğini konuşması lazım.

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