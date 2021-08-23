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Dünya
hürriyet.com.tr / Reuters
Haber Giriş: 23.08.2021 - 18:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kabil Havalimanı'na dair Almanya'dan bomba açıklama: ABD, Türkiye ve Taliban'la görüşüyoruz

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Son dakika haberi: Kabil Havalimanı'na dair Almanya'dan bomba açıklama: ABD, Türkiye ve Taliban'la görüşüyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'daki sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Maas, "ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil Havalimanı'nın nasıl işletileceğine dair konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamaları şöyle;

* Kabil havalimanındaki durum daha da kaotik bir hal alıyor.

* ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil havalimanını nasıl çalışır durumda tutacağımızı görüşüyoruz.

* Kabil havalimanı sadece güvenliğin sağlanması durumunda 31 Ağustos sonrası açık kalacak.

* Kabil havalimanından tahliyelerin G7 tarafından koordine edilmesi önemli.

* G7 ülkelerinin Afganistan'dan gelen göçmenler konusunun nasıl çözümleneceğini konuşması lazım.

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