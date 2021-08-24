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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.08.2021 - 01:21 | Son Güncelleme:

ABD'den Kabil Havalimanı açıklaması

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ABD'den Kabil Havalimanı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın 31 Ağustos'tan sonra kontrolü hususunun, Taliban ile görüşülen konular arasında olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Afganistan gündemini değerlendirdi.

Taliban ile tahliye sürecine müdahale etmemeleri dahil birçok konuyu görüştüklerini anlatan Price, şu ana kadar sürecin ciddi bir sorun olmaksızın devam ettiğini belirtti.

Price, 31 Ağustos'tan sonra Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kontrolü konusunun da Taliban ile görüşüldüğünü dile getirdi ancak görüşmelerin detayına girmeyeceğini söyledi.

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