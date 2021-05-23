Son dakika haberi... İtalya'da teleferik faciası: 15 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore gölü yakınlarındaki bir teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

Uluslararası haber ajansı AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, kazada 15 kişi hayatını kaybetti.

Teleferik kabininin Mottarone'deki varış noktasına 300 metre kala ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Kaza hakkında açıklamalarda bulunan yerel yetkili Walter Milan iki çocuğun en yakın hastaneye helikopter ile götürüldüğünü açıklamıştı.

Teleferiğin ormanlık alana düşmesinin kurtarma çalışmalarında zorlukların yaşanmasına neden olduğunun altı çizildi.

Söz konusu teleferik hattının, Kovid-19 salgını tedbirleri sonrasında 24 Nisan'da yeniden faaliyete açıldığı kaydedildi.

Teleferiğin deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte faaliyet gösterdiği açıklandı.

En son 2016 yılında yenilenen teleferik ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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