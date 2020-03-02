Son dakika haberi: İran'da şok! Corona virüs 12 can daha aldı

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HAMANEY'İN DANIŞMANI DA YAŞAMINI YİTİRDİ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışman meclisi üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed'in corona virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. İran'da ilk kez corona virüsten üst düzey bir yetkili ölmüş oldu.

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISINDAN, VEKİLLERE HEPSİNE VİRÜS BULAŞTI

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un da olduğu 5 milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor. İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.