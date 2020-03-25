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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 25.03.2020 - 09:55,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Greta Thunberg karantinada olduğunu açıkladı

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Son dakika haberi: Greta Thunberg karantinada olduğunu açıkladı
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İklim aktivisti Greta Thunberg, COVID-19 semptomları göstermesi nedeniyle karantina altında olduğunu duyurdu.

Time dergisi 2019 yılın kişisi seçilen ve yaptığı iklim çalışmalarıyla çok konuşulan 17 yaşındaki Greta Thunberg COVID-19 semptomları göstermesi nedeniyle babasıyla birlikte karantina altında olduğunu açıkladı.

Greta yaptığı açıklamada, "10 gün önce vücudumda bazı semptomlar olduğunu fark ettim bu durum babamla Brüksel seyahatimizden sonra gerçekleşti. Yorgunluk, boğaz ağrısı, öksürük ve titreme gibi belirtiler taşıyorum. Babam da aynı durumda ancak onun ateşi de var. Şu an izole haldeyiz. Lütfen kendini iyi hissetmeyen herkes izole olsun." ifadelerini kullandı.

İklim aktivisti Greta Thunberg'den liderlere sert eleştiri
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