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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 23:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü'nden çarpıcı koronavirüs uyarısı! Endişe verici aşamaya girildi..

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Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü'nden çarpıcı koronavirüs uyarısı! Endişe verici aşamaya girildi..
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Son dakika haberi.. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarımküre kışa girerken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yeni tip koronavirüs (corona virüsü) vakalarının hızla artmaya başladığını belirterek, "Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz." dedi.

Son dakika haberi.. Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Bugün 184 ülkenin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Programa en son Ekvador ve Uruguay'ın katıldığını aktaran Ghebreyesus, COVAX'ın potansiyel Kovid-19 aşısı için en büyük küresel platform olduğunun altını çizdi ve programın amacının etkili ve güvenli bir aşının üretildikten sonra tüm dünyaya eşit şekilde dağıtılması olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının "endişe verici bir aşamaya girdiğini" belirterek, "Kuzey yarımküre kışa girerken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da vakaların hızla artmaya başladığını görüyoruz. Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz." diye konuştu.

Pek çok ülke liderinin virüsün yayılmasını yavaşlatmak, sağlık çalışanlarını ve sağlık sistemlerini korumak amacıyla aldığı önlemlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Ghebreyesus, vaka sayısı arttıkça hastane ve yoğun bakım servislerinde yatak ihtiyacının da arttığını dile getirdi.

BİZ BÜYÜK KÜRESEL BİR AİLEYİZ VE KAZANACAĞIZ

Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Hemşire ve doktorlar salgının ilk günlerine göre, virüse yakalanan hastalara nasıl en iyi şekilde bakacaklarını daha iyi biliyor. Ancak hastane kapasitesine ulaşıldığında ve aşıldığında hem hastalar hem de sağlık çalışanları için çok zor ve tehlikeli bir durum ortaya çıkacak. Bu nedenle, tüm hükümetlerin bulaşma zincirlerini kırmaya ve hem hayatları hem de geçim kaynaklarını kurtarmaya yardımcı olmak için temel prensiplere odaklanması önem arz ediyor."

DSÖ Genel Direktörü, söz konusu temel prensiplerin ise aktif vakaların tespit edilmesi, virüsün çok görüldüğü bölgelerde küme araştırması yapılması, tüm vakaların izole edilmesi, temaslıların karantinaya alınması, iyi bir klinik bakım sağlanması, sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunması olduğunu kaydetti.

"We Are Family" şarkısıyla ünlenen ABDli şarkıcı Kim Sledge'in de katıldığı toplantıda, Ghebreyesus, küresel dayanışma ve milli birlik çağrısını yineleyerek, "Biz büyük küresel bir aileyiz ve kazanacağız." ifadesini kullandı.

Sledge ise Kovid-19'a karşı küresel dayanışma ve iş birliğini teşvik etmek için "We Are Family (Biz Aileyiz)" kampanyasına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Son dakika haberi: 19 Ekim korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi.
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