Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Ersoy: Türkiye, İngiltereden gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecekBakan Ersoy: 'Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek'#Mehmet Nuri Ersoy
Bakan Yanıktan Prof. Dr. Celal Şengörün açıklamalarına sert tepkiBakan Yanık'tan Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamalarına sert tepki#Celal Şengör
ABD, en etkili koronavirüs aşısını açıkladıABD, en etkili koronavirüs aşısını açıkladı#ABD
Son dakika haberi: Denizaltı krizi büyüyor Fransadan flaş adımSon dakika haberi: Denizaltı krizi büyüyor! Fransa'dan flaş adım#FRANSA
TFFden Dünya Kupasının 2 yılda bir yapılması düşüncesine olumsuz görüşTFF'den Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması düşüncesine olumsuz görüş#Dünya Kupası
Nestor El Maestro: Galibiyet için bu maçı seçerdikNestor El Maestro: 'Galibiyet için bu maçı seçerdik'#Göztepe
Bakan Varank: Dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalışıyoruzBakan Varank: Dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalışıyoruz#Mustafa Varank
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’veri’ açıklamasıHazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’veri’ açıklaması#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Rüştü Onur Atilla: Akbil’imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diyeRüştü Onur Atilla: Akbil’imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye#Rüştü Onur Atilla
Kuruçeşmede Zara rüzgarı estiKuruçeşme'de Zara rüzgarı esti#Zara
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika haberi: Denizaltı krizi büyüyor! Fransa'dan flaş adım

#FRANSA#Denizaltı#Washington
Son dakika haberi: Denizaltı krizi büyüyor Fransadan flaş adım

Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı Jean-Yves Le Drian tarafından yapılan basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Washington ve Canberra Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıkları belirtildi.

Bu istisnai kararın 15 Eylül'de Avustralya ve ABD tarafından yapılan açıklamaların ciddiyetinden kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, "Avustralya'nın Fransa ile 2016'dan bu yana sürdürdüğü okyanus sınıfı denizaltı projesinin terk edilmesi ve ABD ile nükleer enerjili denizaltılara dair iş birliğini hedefleyen yeni bir ortaklık kurulduğu duyurusu, müttefik ve ortaklar arasında kabul edilemez bir tutumdur. Bunun sonuçları ittifaklarımıza, ortaklıklarımıza ve Hint-Pasifik bölgesinin Avrupa için önemine dair anlayışımızı etkileyecektir." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile 16 Eylül'de düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

Haberin Devamı

AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya, 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başlangıçta 43 milyar dolar olarak açıklanan, daha sonra 90 milyar dolara yükseltilen ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı'nı durdurduğunu duyurmuştu.

Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FRANSA#Denizaltı#Washington