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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 07.02.2020 - 12:18,Son Güncelleme:/

Corona Virüsü'nde son dakika gelişmesi.. Virüsün taşıyıcısı pangolin mi?

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Corona Virüsü'nde son dakika gelişmesi.. Virüsün taşıyıcısı pangolin mi?

Gelen son dakika bilgisine göre; Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan 'pangolin'in coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu.

Reuters'ta yer verilen habere göre, Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan "pangolin"in potansiyel coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu.

Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

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