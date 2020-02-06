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HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Corona Virüsünü gizli mesajla ilk kez o duyurmuştu... Doktor Li Wenliang'ın ölümü Çinlilerin direncini kırdı
GeriDünya Son dakika: Corona Virüsünü gizli mesajla ilk kez o duyurmuştu... Doktor Li Wenliang'ın ölümü Çinlilerin direncini kırdı
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 19:05, /

Son dakika: Corona Virüsünü gizli mesajla ilk kez o duyurmuştu... Doktor Li Wenliang'ın ölümü Çinlilerin direncini kırdı

Virüsü yazdığı gizli mesajla duyuran doktor Li Wenliang, hastaları tedavi etmeye çalışırken coronavirüsünün kurbanı oldu. Wenliang'ın ölümü Çin halkını derinden sarsarken inanılmaz bir öfke doğurdu. Geçtiğimiz haftalarda Çinli doktor ülkesinde kahraman ilan edilmiş ve sağlık durumu vatandaşlar tarafından yakından takip edilen isim haline gelmişti. Virüsü ilk keşfeden kişilerden biri olan Li Wenliang'ın ölümü virüsle savaşan vatandaşlar tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Li'nin öldüğü hastaneye çiçekler bırakılıyor...

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1HER ŞEY ATTIĞI MESAJLA BAŞLADI

HER ŞEY ATTIĞI MESAJLA BAŞLADI

30 Aralık tarihinde genç doktor Li Wenliang Çin'in en yaygın mesaj uygulaması üzerinden tıp okulundan arkadaşlarına bir mesaj attı ve bu mesaj virüsün seyrine damgasını vurdu:

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"Yerel bir deniz ürünleri pazarından 7 hasta SARS benzeri bir virüs nedeniyle hastanede karantina altında tutuluyor."

3CORONAVİRÜSÜNE BENZİYOR

CORONAVİRÜSÜNE BENZİYOR

34 yaşındaki doktor yaptığı testlerin sonucunu görmesinin hemen ardından durumu şu şekilde açıklamıştı: "Hastalık coronavirüsüne benziyor."

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SARS salgını, 2003 yılında Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Pekin hükümetinin salgını örtbas etmeye çalıştığı iddialar arasındaydı... Doktor Li, "Sadece üniversitedeki arkadaşlarımı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştım" ifadelerini kullanmıştı..

5YAZDIĞI MESAJ SAATLER İÇERİSİNDE VİRAL OLDU

YAZDIĞI MESAJ SAATLER İÇERİSİNDE VİRAL OLDU

Ölümcül koronavirüs salgınının merkez üssü Wuhan'da çalışan doktor Li mesajında, arkadaşlarına sevdiklerini özel olarak uyarmalarını söylemişti.

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Ancak birkaç saat içerisinde Li'nin mesajlarının ekran görüntüleri, adı sansürlenmeden viral hale geldi. Li, "Çevrimiçi ortamda dolaştıklarını görünce kontrolüm dışında olduğunu ve muhtemelen cezalandırılacağımı fark ettim" açıklamasında bulunmuştu.

7İNSANLARI UYARMAYA ÇALIŞTIĞI İÇİN SORUŞTURMADAN GEÇİRİLDİ

İNSANLARI UYARMAYA ÇALIŞTIĞI İÇİN SORUŞTURMADAN GEÇİRİLDİ

Mesajın yayılmasının ardından Li, Wuhan polisinin söylenti yayma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve salgının ilk haftalarında bunu yaşayan tek sağlıkçı da o değil.

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Çinli yetkililerin, virüsün başlangıcından itibaren gerçeği söyleyip söylemediklerine bakılmaksızın, salgın hakkındaki bilgileri kontrol altına almak için bir sansür uyguladığı ifade ediliyordu.

9BASKILARLA MÜCADELE

BASKILARLA MÜCADELE

Doktor Li de yazdığı bir mesaj nedeniyle Wuhan polisinin "dedikodu yayma" suçlamasına maruz kaldı ve baskılarla mücadele etmeye çalışmıştı..

10DOKTOR Lİ ÖLDÜ, ÇİN HALKI ÖFKE VE KEDERE BOĞULDU

DOKTOR Lİ ÖLDÜ, ÇİN HALKI ÖFKE VE KEDERE BOĞULDU

Doktor Li dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.Ölümcül koronavirüs salgını hakkında uyarılar vermeye çalışan Çinli doktorun ölümü, Çin'de eşi görülmemiş düzeyde bir öfke ve keder yarattı.

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Li'nin ölümün ardından sosyal medya öfkeyle dolup taştı. Çinlilerin uzun zamandır mücadele ettiği virüsün hayat şartlarına etkisi halkı karantina altında yaşamaya zorlarken doktor Li'nin ölümü çekilen acıları dayanılmaz hale getirdi.

12DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ MESAJ YAYIMLADI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ MESAJ YAYIMLADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Li'nin ölümünün ardından Twitter'da paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz. Hepimiz onun 2019nCoV konusundaki çalışmaları için minnettarız." ifadelerine yer verdi.

13HÜKÜMETTEN ÖZÜR BEKLİYORLAR

HÜKÜMETTEN ÖZÜR BEKLİYORLAR

Çin halkının bu öfkesinin yakın zamanda başka bir örneği daha yok. Halk Pekin hükümetinden doktor Li'ye yapılanların ardından özür ve iade-i itibar bekliyor.

14İHBARCI DEĞİL BİR KAHRAMAN ÖLDÜ

"İHBARCI DEĞİL BİR KAHRAMAN ÖLDÜ"

Çinliler Li ile ilgili yorumlarda en çok o bir kahramandı yorumunu yapıyor. Hükümetin ihbarcı olarak soruşturmadan geçirdiği Li Wenliang'ın ölümü son zamanlarda halkı bu denli öfkelendiren tek şey oldu...

15HASTANE ÖLÜM HABERİNİ YALANLAMIŞTI AMA...

HASTANE ÖLÜM HABERİNİ YALANLAMIŞTI AMA...

Dün akşam 9:30 saatlerinde yerel medya doktor Li Wenliang'ın ölümünü duyurdu. Bu ölüm yalnızca Çin'de değil dünya basınında da ses getirdi.

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Yabancı ajanslar ölüm haberini son dakika olarak duyurdu ancak, saatler sonra Li Wenliang'ın ölümüne tedavi edildiği hastaneden yalanlama geldi.

17HÜKÜMET DEĞİŞTİRMELERİNİ SÖYLEDİ

"HÜKÜMET DEĞİŞTİRMELERİNİ SÖYLEDİ"

BBC'ye ve konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen gazeteci ve doktorlar yerel medyadaki haberlere hükümetin müdahale ettiğini ve resmi medya kuruluşlarına doktorun hala tedavi edildiğini duyurmak için raporlarını değiştirmelerinin söylendiği ifade edildi.

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Sabaha karşı 3 sularında ise doktor Li'nin öldüğü tekrar duyuruldu.

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