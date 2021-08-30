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GeriDünya Son dakika haberi: Afganistan'da 5 büyüklüğünde deprem! Kabil'de de hissedildi
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Dünya
Haber Giriş: 30.08.2021 - 22:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Afganistan'da 5 büyüklüğünde deprem! Kabil'de de hissedildi

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Son dakika haberi: Afganistan'da 5 büyüklüğünde deprem! Kabil'de de hissedildi

Son dakika haberine göre; Afganistan'ın HinduKuş bölgesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afganistan'ın Hindukuş bölgesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Derneği'nin verilerine göre, deprem yerel saatle 22.53'te 40 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin Bağlan vilayetine yakın bir bölgede gerçekleştiği öğrenildi. Öte yandan deprem Kabil'de de hissedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne yansıyan verilere göre ise Badahşan vilayetine bağlı Curm kasabasının 33 kilometre kuzeyinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

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