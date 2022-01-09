Son dakika haberi: ABD'de 19 katlı binada yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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New York Daily News gazetesinin haberine göre; devasa yangın yerel saatle 10.54'te ikinci ve üçüncü kattaki dubleks bir dairede çıktı. İtfaiye ekipleri üç dakika içinde olay yerine intikal etti ve yangına 200 kişi müdahale etti.



NEW YORK TARİHİNİN EN BÜYÜK FACİALARINDAN BİRİ



ABD medyası, 19 katlı binadaki yangında en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yangında duman zehirlenmesi sonucu çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

New York tarihinin en büyük yangın facialarından biri olarak kayıtlara geçen olayda hayatını kaybedenler arasında dokuz çocuğun bulunduğu öğrenildi.



BELEDİYE BAŞKANI ADAMS: SAYILAR KORKUNÇ



Olay yerinde konuşan Belediye Başkanı Eric Adams, "Bu New York şehrinin korkunç, acılı bir anı. Sayılar korkunç. Hayati tehlikesi bulunan 32 kişi var" ifadelerini kullandı.





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KURBANLAR MERDİVEN BOŞLUKLARINDA BULUNDU



New York İtfaiye Müdürü Daniel Nigro, dumanların bina boyunu kapladığını ve bu durumun olağandışı olduğunu belirterek, itfaiye erlerinin yangınzedeleri her katta, merdiven boşluklarında bulduklarını aktardı.

Danie Nigro kurbanların ani kalp ve solunum durması sonucu hayatlarını kaybettiğini ifade etti. Nigro, "Bu şehrimizde emsali görülmemiş bir olay. En son 30 yıl önce Happy Land yangınında böylesi bir can kaybı yaşadık" şeklinde konuştu.



HAPPY LAND FACİASI



25 Mart 1990'da bir kundakçı, 'Happy Land' adlı bir eğlence kulübünü mazot dolu bir teneke kutuyla yakmıştı. Dehşet verici olayda çoğu 25 yaşın altında 87 kişi hayatını kaybetmişti.











