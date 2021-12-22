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Son dakika haberi: 2 yıl sonra zirve yaptı... Avrupa'nın göbeğinde alarm!

#Koronavirüs#İngiltere#Vaka
Son dakika haberi: 2 yıl sonra zirve yaptı... Avrupanın göbeğinde alarm

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 106 bin 112 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

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İngiltere'de günlük Covid-19 vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 106 bin 112 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 11 milyon 647 bin 473'e yükseldiği bildirildi. Günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aşarak rekor tazeledi.

Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı, 93 bin 45 ile 17 Aralık'ta kayıtlara geçmişti. Aralık ayından bu yana artış gösteren vaka sayıları, ilk kez 15 Aralık'ta 78 bin 610 vakanın tespit edilmesi ile Ocak ayındaki rekoru aşmıştı. İngiltere'de 8 Ocak'ta ise 68 bin 53 vaka tespit edilmişti.

SON 24 SAATTE 140 CAN KAYBI

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son 24 saatte 140 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 147 bin 573'e ulaştı.

KARANTİNA SÜRESİ 7 GÜNE DÜŞÜRÜLÜYOR

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İngiltere'de artan Covid-19 vaka sayılarına rağmen hükümet, Covid-19 pozitif çıkan kişilerin karantina sürelerinin 10 günden 7 güne düşürüleceğini duyurdu. Yeni karara göre Covid-19'a yakalanan kişiler, eğer Covid-19 testleri negatif sonuçlanırsa uyguladıkları karantinayı erken sonlandırabilecek. Bunun için kişilerin karantina aşamasının 6. gününde 2 adet hızlı sonuç veren yanal akış Covid-19 testi yaptırarak ve bu testlerden negatif sonuç alarak 7. günlerinde karantinadan çıkabilecek.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, değişikliğin sağlık uzmanlarının görüşlerine dayandığını söyledi. Javid, 7. günden itibaren karantinadan çıkanların "temkinli kalmaya devam etmesi" gerektiğini belirtti. Javid, "Bu karar, bunu çok dikkatli bir şekilde inceleyen Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'ndaki (UKHSA) uzmanların tavsiyesi ile alındı. Tabii ki, bu yeni prosedür kapsamında 7. günden sonra karantinayı bırakan herkes temkinli olmaya devam etmelidir. Kendimizi sevdiklerimizi ve topluluğumuzu korumanın en iyi yolunun güçlendirici aşılarınızı almanız gerektiği konusunda çok netiz" dedi.

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