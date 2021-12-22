Son dakika haberi: 22 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 22 Aralık corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 438 test yapılırken 19 bin 95 vaka tespit edildi. Koronavirüsten maalesef 179 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 22 bin 816 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,62, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,40 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 126 milyon 565 bin 703'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Turkovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ARTIK MAVİ



Türkiye'de aşılama seferberliği sürerken %75 aşılama oranına ulaşan İstanbul ve Düzce, mavi kategoriye yükseldi.

21 ARALIK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 21 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 353 bin 152 olarak açıklarken, 19 bin 859 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 187 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 532 olarak açıklanmıştı.