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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, AA
Haber Giriş: 04.07.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Son dakika: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde çıkan yangıda ölü sayısı 4'e yükseldi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) dün başlayan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldi. Yunan ekipleri GKRY'ye ekip sevk ederken, İtalya'dan da yardım istendi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol ve Larnaka ilçeleri yangına teslim oldu.

Dün çıkan yangınlar rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları son sürat devam ederken acı haber açıklandı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, yangınlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde çıkan yangıda ölü sayısı 4e yükseldi

Yangını kontrol altına alabilmek için itfaiye ekiplerinin yanı sıra ordunun da müdahalelere destek verdiği duyuruldu.

Aynı açıklamada yangını kontrol altına alabilmek adına 11 yangın söndürme uçağı ve çok sayıda helikopterin seferber edildiği bilgisinin altı çizildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hızla yayılan yangın ile mücadele de diğer ülkelerden de yardım istedi.

Son dakika: Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde çıkan yangıda ölü sayısı 4e yükseldi

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Yunan ekipleri bölgeye ulaştı, İtalya'dan da yardım talep edildi.

Yangının daha da yayılmaması için çalışmaların sürdüğü bilgisinin altı çizildi.

Kıbrıs Rum kesiminde Limasol bölgesine bağlı Arakapas köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrolden çıkmıştı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sebebiyle Rum kesimindeki bazı köyler boşaltılmıştı.

Son dakika: Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde çıkan yangıda ölü sayısı 4e yükseldi

Alevler 10 kadar yerleşim bölgesini etkilerken, bazı bölgelerde kabloların da yanması sonucu elektrikler kesilmişti.

Yetkililer, yangında geniş bir ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtmişti.

Rum hükümeti, yangının söndürülebilmesi için Avrupa Birliği (AB) ve İsrail'den yardım talebinde bulunmuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak, Limasol'daki yangının sündürülmesi için yardıma hazır olduklarını iletmiş, Anastasiadis, Türk tarafının yardım teklifini değerlendireceklerini söylemişti.

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