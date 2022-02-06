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Son dakika... Gizli toplantı basına sızdı! ABD Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf gibi sözler

#ABD#Rusya#Ukrayna
Son dakika... Gizli toplantı basına sızdı ABD Genelkurmay Başkanından itiraf gibi sözler

Dünyanın gözü bir kez daha Rusya - Ukrayna sınırında. Zira bölgeden gelen haberler ile çatışma ihtimali yeniden konuşulur hale geldi. Fox News kapalı kapılar arkasında konuşulanlara ulaştı. Gizli toplantıda ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in sözleri dünyanın gündemine oturdu.

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Ukrayna ile Rusya arasındaki tansiyon tüm çabalara rağmen düşürülemiyor.

Uluslararası toplumun Ukrayna'ya verdiği desteğe rağmen Rusya sınırdaki askeri varlığını artırmaya devam ediyor.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Putin'e Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgal başlatma seçeneği vermek için ay ortasına kadar kullanmayı planladığı askeri ateş gücünün en az yüzde 70'ini bir araya getirdiğini söyledi.

Adları açıklanmayan yetkililer boyutu ve ölçeği belirsiz olsa da Putin'in önümüzdeki haftalarda bir işgal niyetinde olduğunu gösteren bir dizi gösterge olduğunun atını çizdi.

AP'nin abonelerine servis ettiği habere göre, ABD'li yetkililer bir Rus işgalinin Ukrayna ordusunu nispeten hızlı bir şekilde alt edebileceğini, ancak Moskova'nın işgali sürdürmekte ve olası bir ayaklanmayla baş etmekte zorlanabileceğini söyledi.

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Son dakika... Gizli toplantı basına sızdı ABD Genelkurmay Başkanından itiraf gibi sözler

RUSYA'DAN YANIT GELDİ

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Birinci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile bu iddialara yanıt  verdi.

Polyanskiy açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Çılgınlık ve korkutma sürüyor… ABD'nin bir hafta içinde Londra'yı ele geçirebileceğini ve 300 bin sivilin ölümüne neden olabileceğini söylesek? Ve bütün bunlar ifşa etmeyeceğimiz istihbarat kaynaklarımıza dayandırsak İngiliz ve ABD'liler ne hissederlerdi?'

ABD GENELKURMAY BAŞKANI SAAT VERDİ

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'ın açıklamaları ise Washington'un bu ihtimalin gerçekleşmesine hazırlıklı olduğunu gözler önüne serdi.

Milley, 2 ve 3 Şubat'taki kapalı kapılar ardındaki brifinglerde milletvekillerine, tam ölçekli bir Rus işgali durumunda başkent Kiev'in 72 saat içinde düşebileceğini belirtti.

Gizli toplantıda masaya yatırılan konulara ulaşan Fox News Milley'in böyle bir durumda 15 bin Ukrayna, 4 bin Rus askerinin ölümü ile sonuçlanacağını açıkladığını sayfasına taşıdı.

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50 BİN SİVİL KAYIP, 5 MİLYON MÜLTECİ

Batılı istihbarat değerlendirmeleri ayrıca Kiev hükümetinin bu süre içinde kalacağına ve yaklaşık 5 milyon mülteciyi içeren bir insani krize yol açacağına inanıyor.

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Aynı raporlarda olası bir savaşın 50 bin sivilin ölümüne ve 5 milyon mülteciyi içeren bir insani krize sebep olabileceğinin altı çiziliyor.

Analiz, krizin diplomatik bir çözüme kavuşturulma olasılığının giderek zayıfladığı sonucuna varıyor.

Son dakika... Gizli toplantı basına sızdı ABD Genelkurmay Başkanından itiraf gibi sözler

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Kremlim bölgeye yaptığı askeri yığınağın bir işgal hazırlığı olduğu iddialarını kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve daha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

DİPLOMASİ ÇABALARI YOĞUNLAŞIYOR

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Öte yandan Avrupa ülkeleri, bir yandan Rusya üzerinde caydırıcı olabilecek yaptırım adımlarını kararlaştırırken, diğer yandan diplomatik çözüm için son fırsatları da değerlendirmek için yoğun çaba gösteriyor.

Bu çabalarda başı çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gelecek iki hafta içerisinde kritik görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyor.

Son dakika... Gizli toplantı basına sızdı ABD Genelkurmay Başkanından itiraf gibi sözler

Macron, pazartesi günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra salı günü Ukrayna'ya geçerek Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelecek.

Almanya Başbakanı Scholz ise hafta başında ABD'yi ziyaret edecek ve Başkan Joe Biden ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin en önemli gündem maddesini Ukrayna krizi oluşturacak.

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Almanya'nın G7 dönem başkanlığını, Fransa'nın da AB dönem başkanlığını yürütüyor olması, Scholz ve Macron'un diplomatik temaslarının önemini daha da artırıyor.

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Stoltenberg ve Leyenden Rusyaya yaptırım mesajıStoltenberg ve Leyen'den Rusya'ya yaptırım mesajıHaberi görüntüle

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna-Rusya krizini görüştü. Stoltenberg ve Leyen, görüşmenin ardından ‘saldırganlığın artması’ durumunda yaptırım uygulanacağı mesajını verdi.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Son dakika... Gizli toplantı basına sızdı ABD Genelkurmay Başkanından itiraf gibi sözler

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

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Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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#ABD#Rusya#Ukrayna

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