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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fransa'da polise bıçaklı saldırı!

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Son dakika: Fransa'da polise bıçaklı saldırı!

Fransa’da bir şüphelinin bıçakla polis memuruna saldırdığı belirtildi. Saldırıda polis memuru hayatını kaybetti.

Fransa'nın Yvelines ilinde polis karakolunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rambouillet kentindeki karakolda öğleden sonra bir polis memurunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Darmanin, olay yerine gideceği bilgisini paylaştı.

Saldırganın, karakoldaki diğer polisler tarafından vurularak yaralandığı ve durumunun ağır olduğu kaydedildi.

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