Son dakika! Fransa'da Kovid-19 tablosunda son durum

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 bin 132'si yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 432 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 38 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 618 artarak 61 bin 66'ya ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 96 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı hastanelerde 17 bin 412, bakımevlerinde 10 bin 213'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 27 bin 625'e çıktı.

Açıklamada, yeni vaka sayısına ilişkin bilgiler paylaşılmadı. Ülkedeki vaka sayısı dün 942 artışla 215 bin 632'ye ulaşmıştı.

SARI YELEKLİLER 2 AY SONRA YENİDEN SOKAKLARDA



Sarı yelekliler, salgın nedeniyle 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olmasına rağmen 2 ay sonra ülkenin birçok kentinde eylem yaptı.



Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşı sloganlar attı. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki gösteride 2 kişi gözaltına alındı ve izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 10 kişiye para cezası verildi.

Bordeaux'da valiliğin yasağına rağmen sokağa çıkan eylemciler ile esnaflar arasında gerginlik yaşandı. Esnaf, sarı yeleklilerin mağazaların önünde gösteri yapmasına tepki gösterdi.

Montpellier'deki eylemde de polis göstericilere copla müdahale etti. Gösteride bir kişi yaralandı. Saint-Nazaire'de polisin çok sayıda eylemciye para cezası kestiği belirtildi.

Strazburg, Lyon, Nantes ve Besançon gibi kentlerde de eylemler yapıldı.

Hükümet, Kovid-19 salgını nedeniyle 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamıştı.

Sarı yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamış, daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşmüştü.

Eylemler başladığından bu yana 11 kişi yaşamını yitirirken, polisin müdahalesi sonucu 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.