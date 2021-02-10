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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 10.02.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: Endonezya'da şiddetli deprem!

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Son dakika: Endonezya'da şiddetli deprem!
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Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) verilerine göre Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) verilerine göre Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin Endonezya'nın Sumatra Adası'nın güneybatısında meydana gelen depremin derinliği ise 30 km olarak açıklandı. 

Depremde mal ya da can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

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