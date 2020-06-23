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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 11:27,Son Güncelleme:

Son dakika: Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletteki Güney Bolaang Mongondow bölgesine bağlı Bolaanguki ilçesinin 42 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 94 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Eyaletin Manado, Bitung ve Minahasa bölgelerinde de hissedilen depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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