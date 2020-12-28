Son dakika... Efsane şarkıcı corona virüsü sonucu hayatını kaybetti

CNN'in haberine göre; Armando Manzanero, Aralık ayında Covid-19 teşhisi koyulmasının ardından hastaneye yatırılmıştı.

600'ü aşkın şarkıda imzası bulunan Manzanero çok üretken bir isimdi. Şarkıları dünya çapında Elvis Presley, Dionne Warwick, Perry Como gibi yıldızlar tarafından yorumlanmıştı.

2001 yılında "Düetler" albümüyle Latin Grammy Ödülü'ne değer görülen Manzanero, 2014'te ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazanmıştı. Manzanero, bu onura layık bulunan ilk Meksikalı olarak tarihe geçmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Manzanero'nun ölümü üzerine bir baş sağlığı mesajı iletti. Basın toplantısında konuşan Obrador, "Armando Manzanero, hassas bir adamdı, halkın adamıydı. Bu nedenle onun ölümü karşısında matem tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Manzanero'nun bedeninin Mexico City'de yakılacağı ve küllerinin memleketi Merida'ya götürüleceği açıklandı.