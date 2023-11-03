Son dakika...Dünyanın beklediği açıklama geldi! Hizbullah lideri Nasrallah sessizliğini bozdu: Biz bu savaşa zaten katıldık

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Hizbullah savaşın başlamasından sonra Hamas'a tam destek verdiğini açıklasa bile grubun tam kapsamlı bir şekilde savaşa girip girmeyeceği son günlerin en merak edilen konusuydu. Hizbullah sadece birkaç hafta içinde yaklaşık 50 savaşçısını kaybetti.



Hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde konuşan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın konuşmasından satır başları şöyle;



"Aksa savaşı birden fazla cepheye yayıldı. Bu Allah yolunda yapılan bir savaş. Sokaklara çıkıp gösterilerle tepkinizi gösterin. Arap ülkelerine ve İslam ülkelerine sesleniyorum. Biz bu yola baş koyduk. Filistin için dayanışma içindeyiz. Irak ve Yemen'e bu savaşa katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ne Birleşmiş Milletler ne Birleşmiş Milletler Genel Konseyi, ne Avrupa Birliği ne de Arap ligi Filistinliler için hiç bir şey yapmadı. Bu siyonist rejim ve onun Washington'daki uzantıları için bir şeyler yapılmalı.



Bizim asıl gücümüz sarsılmaz inancımızda. Bizim kararlılığımızda, bu davaya baş koymuşluğumuzda.





Nasrallah'ın arkasındaki yazıda Tevbe Suresi 14. Ayet'i yer aldı: "Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın; onları rezil etsin; sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın"

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Filistin halkını, Gazze halkını selamlıyoruz. Onları televizyonlarda gördük. Erkek, kadın, çocuk bebek enkazların altından sürünerek çıktılar. Vatanları için verdikleri şeyleri kelimelere dökemeyiz. Onların cesaretini sabrını kelimelerle anlatamayız. Aynısı Batı Şeria'daki Filistinliler için de geçerli.Bugün pozisyonumuzu netleştireceğiz. Bu Allah yolunda bir savaş. 7 Ekim'de ne oldu? Maddelerim var, kısa bir şekilde bahsedeceğim. Filistinlilerin yaşadığı acı bir sır değil. Geçtiğimiz yıllarda bu aptal ve vahşi hükümetle birlikte çok zor zamanlar geçirdiler.esirlerFilistinli esirler ölümün ucunda.Kimse parmağını kımıldatmıyor. Rehinelerin hayatlarını çok daha zor hale getirdilerKudüs. Kudüs'ün 1976'de işgalinden beri görülmeyen görüntüler vardı. Adil olmayan kuşatma 20 yıldır devam ediyor. Kimse parmağını oynatmıyorBatı Şeri üzerinde var olan tehlike: Yasal olmayan İsrailli yerleşimcilerin varlığı.Filistin'de yaşananlar tamamen unutulmuş durumda. Dünya onlara sırtlarını çevirdi. Tamamen unutuldular. Filistin'in haklı davasının tüm dünyanın odak noktasında olması gerekiyor.

Hamas'ın 7 Ekim'de aldığı karar iki yüzlüleri gösterdi. Yalan beyanda bulunacak kişileri gösterdi. Aksa Tufanı yüzde yüz Filistinlilere aitti. Operasyonun gizliliği bizden de saklandı. Bu Filistin için yapıldı. Kim dost kim düşman ortaya çıksın. Aksa Tufanı'nda olan şeyler şunu kanıtlıyor, asıl kararı verenlerin direniş örgütlerinin liderleridir.

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ABD'NİN DESTEĞİ İSRAİL'İN BAŞARIZSLIĞINI KANITLADI

Operasyon sismik bir deprem yarattı. Aksa Tayfunun etkileri ve sonuçları asla unutulmayacak. Bu operasyon bir kapağı açtı ve şunu ortaya çıkardı. İsrail'in kırılganlığını ortaya çıkardı. Bir örümcek ağından daha kırılganlar. İsrail halkı da şuna inanıyor. Eğer ki İsrail bir örümceğin ağından daha kırılgansa bu gerçek ortaya çıkmıştır.

ABD hükümeti, Başkan Biden tarafından temsil ediliyor. ABD tarafından İsrail'i desteklemez üzerine verilen hızlı karar şunu kanıtladı. İsrail'in nasıl başarısız olduğunu kanıtladı. Sonrasında Gazze'yi tamamen kuşatma altına aldılar.



İsrail ilk günden beri yeni silahlar yeni füzeler talep etti ABD'den. Bu güçlü bir devlet mi? Bu dokunulmaz bir ordu mu?



İSRAİL HALA BİR DERS ÇIKARAMADI



Her şey yerine oturduğunda dünya şunu öğrenecek. Gazze'dekilerin hepsi çılgınca hareket eden bir ordu tarafından öldürüldüler. Bu olayın karşısında İsrail hükümeti hala bir ders çıkaramadı.



İstedikleri şey Hamas'ı tamamen yok etmekmiş. Diğer bir hedefleri de esirleri geri götürmekmiş. İsrail tek bir askeri başarı gösteremedi. İsrail ordusu Hamas'ı yenemez.



İsrail bir kara operasyonu başlatmaya çalışıyor. Ancak onların sınırlı hareketleri cesur Filistin örgütleri tarafından karşılandı.

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Gözden Kaçmasın Hizbullah lideri Hasan Nasrallah açıklama yaparken arkasında ne yazıyordu? Haberi görüntüle

ABD SAVAŞTAN TAMAMEN SORUMLU

ABD savaştan tamamen sorumludur. ABD İsrail'in kınanmasını veto ediyor, ateşkesin önünde duruyor. ABD dünyadaki en büyük şeytandır. Hiroşima'dan Vietnam' a ABD sorumlu tutulmalı, hesap vermeli. Yaptıkları için cezalandırılmalı.

ABD ÜSLERİNE SALDIRI DÜZENLENECEK

Direniş güçleri ABD'nin Irak'taki ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenleyecekler. ABD bunun bedelini ödemeli. Irak'ta yapılanların, Gazze'de yapılanların bedelini ödemeli.

HAMAS'IN KAZANMASINI SAĞLAMALIYIZ

Savaşı ve saldırıları sona erdirmeliyiz. Hamas'ın bu direnişi kazanmasını sağlamalıyız .Gazze'nin kazanması Filistinlilerin kazanması anlamına geliyor, bölgedeki herkesin kazanması anlamına geliyor.

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MÜSLÜMAN ÜLKELER HAREKETE GEÇMELİ

Müslüman ülkeler harekete geçmeli. İsrail'e petrol ve doğalgaz ihracatına son verin. Hem konayıp hem onlara gaz satamazsınız.

Irak'taki islami direniş harekete geçemeye başladılar. Yemen ordusu ve Yemen halkı tüm tehditlere rağmen füzeler fırlattılar.

BİZ BU SAVAŞA ZATEN KATILDIK

Savaşa katılıp katılmayacağımız konuşuluyor. Biz bu savaşa 8 Ekim'den beri zaten katıldık."



İsrail-Lübnan sınırından bir görüntü/AP



İsrail Ordusu sözcüsü Nasrallah'ın açıklaması öncesi yaptığı açıklamada ülkenin kuzeyinde “yüksek alarm durumunda” olduğunu söyledi.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun her cephedeki saldırılara karşılık vermeye hazır olduğunu belirterek "Kuzeyde de yüksek alarm var." ifadesini kullandı.

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BATI MEDYASI: DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Nasrallahın yapacağı konuşma günlerdir merakla bekleniyordu. Batı medyasında yayınlanan analizlerde Nasrallah'ın yapacağı açıklamaların İsrail-Hamas savaşında bir dönüm noktası olabileceği yazıldı.

ABD: HİZBULLAH HAMAS'TAN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR TEHDİT

ABD'li yetkililer Hizbullah'ın Hamas'tan çok daha büyük bir tehdit olduğunu düşünüyor. Hizbullah'ın savaşa girmesi durumunda ABD ve İran'ın da savaşa sürüklenebileceğinden endişelenen Washington yönetiminin İsrail'i 'çok cepheli savaş' konusunda defalarca kez uyardığı iddia edildi.

İSRAİL İÇİN KIYAMET SENARYOSU

Hizbullah'ın tam zamanlı ve yedek askerler de dahil olmak üzere toplamda 60.000 savaşçısının olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca 2006 yılında 14 bin olan füze stokunun da şu anda 150 bine çıktığı düşünülüyor.

Hamas'tan çok daha güçlü silahlara ve çok daha tecrübeli savaşçılara sahip olan Hizbullah'ın savaşa girmesi İsrail için bir kıyamet senaryosu olarak değerlendiriliyor.