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Dünya
hurriyet.com.tr/DÄ±ÅŸ Haberler
Haber GiriÅŸ: 12.03.2021 - 14:22 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika: DSÖ'den AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ± için flaÅŸ açÄ±klama!

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Son dakika: DSÖ'den AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ± için flaÅŸ açÄ±klama!

Son dakika haberine gÃ¶re DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) son gÃ¼nlerde hakkÄ±nda yan etkileri yÃ¼zÃ¼nden tartÄ±ÅŸmalar Ã§Ä±kan ve birÃ§ok Ã¼lkede kullanÄ±mÄ±na ara verilen AstraZeneca'nÄ±n Oxford Ãœniversite'siyle birlikte Ã¼rettiÄŸi Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) son gÃ¼nlerde hakkÄ±nda yan etkileri yÃ¼zÃ¼nden tartÄ±ÅŸmalar Ã§Ä±kan ve birÃ§ok Ã¼lkede kullanÄ±mÄ±na ara verilen AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±yla ilgili olarak kullanÄ±mÄ±nÄ± durdurmaya ÅŸu an iÃ§in gerek yok aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.Â 

DÃ¼n Danimarka, Ä°talya ve NorveÃ§'ten gelen son dakika haberlerinde Ã¼Ã§ Ã¼lkenin AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

BugÃ¼n ise bu Ã¼lkelere Taylan ve Bulgaristan eklenmiÅŸti.Â

Son dakika: DSÃ–den AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ± iÃ§in flaÅŸ aÃ§Ä±klama
AÅŸÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± askÄ±ya alan Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkenin DSÃ– aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra alacaÄŸÄ± pozisyon merakla bekleniyor.

Son dakika haberler: Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme... Avrupa Ã¼lkeleri AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± durdurdu
Son dakika haberler: Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme... Avrupa ülkeleri AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± durdurdu!

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