Son dakika: DSÃ–den AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ± iÃ§in flaÅŸ aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) son gÃ¼nlerde hakkÄ±nda yan etkileri yÃ¼zÃ¼nden tartÄ±ÅŸmalar Ã§Ä±kan ve birÃ§ok Ã¼lkede kullanÄ±mÄ±na ara verilen AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±yla ilgili olarak kullanÄ±mÄ±nÄ± durdurmaya ÅŸu an iÃ§in gerek yok aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.Â

DÃ¼n Danimarka, Ä°talya ve NorveÃ§'ten gelen son dakika haberlerinde Ã¼Ã§ Ã¼lkenin AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

BugÃ¼n ise bu Ã¼lkelere Taylan ve Bulgaristan eklenmiÅŸti.Â AÅŸÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± askÄ±ya alan Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkenin DSÃ– aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra alacaÄŸÄ± pozisyon merakla bekleniyor.

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