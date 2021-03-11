Son dakika haberler: Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme... Avrupa Ã¼lkeleri AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± durdurdu

Danimarka'dan bugÃ¼n gelen bir koronavirÃ¼s aÅŸÄ± haberi adeta bomba etkisi yarattÄ±. AFP'de yer alan son dakika haberine gÃ¶re DanimarkaÂ AstraZeneca'nÄ±n aÅŸÄ±sÄ±nÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ± durdurdu. KararÄ±n aÅŸÄ±nÄ±n 'ciddi' yan etkilere yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± nedeniyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ãœlkede AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±ran kiÅŸilerde yan etki olarak 'kanda pÄ±htÄ±laÅŸma' meydana geldiÄŸi ve bu Ã¶nemli yan etki sebebiyle aÅŸÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na geÃ§ici bir sÃ¼reyle ara verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Danimarka SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n aÅŸÄ±lama sonrasÄ± pÄ±htÄ±laÅŸma yan etkisi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼yle ilgili raporlar sonrasÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun kalÄ±cÄ± bir uygulama olmayÄ±p Ã¶nlem amacÄ±yla aÅŸÄ±nÄ±n uygulamasÄ±nÄ±n bir sÃ¼re iÃ§in askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

5 ÃœLKE DAHA AYNI KARARI ALDI

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Avusturya, LÃ¼ksemburg, Estonya, Litvanya ve Latviya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 Ã¼lke de daha Ã¶nce AstraZeneca Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na ara vermiÅŸti.Â Â

Bu Ã¼lkeler de tÄ±pkÄ± Danimarka gibi aÅŸÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerde gÃ¶rÃ¼len ciddi ve Ã¶lÃ¼mcÃ¼l sonuÃ§lara yol aÃ§abilecek kan pÄ±htÄ±laÅŸmasÄ± sorununa yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Avusturya'da bir kiÅŸi AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ± yaptÄ±rdÄ±ktan 10 gÃ¼n sonra 'Ã§oklu tromboz' (kan elemanlarÄ±nÄ±n (fibrin, trombosit, eritrosit, lÃ¶kosit) kalp ve damar iÃ§ yÃ¼zÃ¼ne kitle (pÄ±htÄ±) halinde yapÄ±ÅŸmasÄ±) denen bir durum yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Â Bir diÄŸer kiÅŸinin ise aÅŸÄ±dan sonra 'pulmoner emboli' (derin bacak toplardamarlarÄ±nda oluÅŸan pÄ±htÄ±nÄ±n (trombÃ¼s), oluÅŸtuÄŸu yerden koparak akciÄŸer atardamarÄ±nÄ± tÄ±kamasÄ±) ÅŸikayeti yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ancak ÅŸu anda iyileÅŸme safhasÄ±nda olduÄŸu bildirildi.

DÃ¼n itibarÄ±yla Avusturya'da iki kiÅŸide daha aÅŸÄ±lanma sonrasÄ± pÄ±htÄ±laÅŸma sorunlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi. TÃ¼m vakalarÄ±n aynÄ± parti aÅŸÄ±lar yapÄ±ldÄ±ktan sonra gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â Â

Avrupa Ä°laÃ§ AjansÄ± (EMA) bu parti aÅŸÄ±larÄ±n toplamda bir milyon doz olduÄŸunu ve 17 Avrupa Ã¼lkesine yollandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ancak EMA, yaÅŸanan bu ciddi saÄŸlÄ±k problemlerine aÅŸÄ±nÄ±n sebep olduÄŸuna dair kanÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

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