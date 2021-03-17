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Son dakika: DSÖ'den 'AstraZeneca aşısı' açıklaması
Son günlerde hakkında çıkan yan etki haberleri sonra birçok Avrupa ülkesi tarafından kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden bir son dakika açıklaması geldi. DSÖ, AstraZeneca'ya devam dedi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada; "AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden daha fazla, dünya çapında aşılama sürmeli" dedi.
Aşının kanda pıhtılaşmayla ilgili yan etkileriyle ilgili çıkan sayısız haber sonrası birçok Avrupa ülkesi AstraZeneca'nın kullanımını askıya almıştı.
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