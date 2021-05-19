Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BMGK programı açıklandı

Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'ye gidişi ve BMGK'da yapacağı konuşma ile ilgili paylaşım yapıldı.

Açıklamada "Sayın Bakanımız, Filistin’de yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla, BM Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır’ın başkanlığında 20 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere Filistin, Pakistan ve Tunus Dışişleri Bakanlarıyla birlikte bugün (19 Mayıs) New York’a seyahat edecektir.

Sayın Bakanımızın BM Genel Kurulu'na hitap etmesi ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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