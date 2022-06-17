Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terör örgütü PKK, İsveç'i rehin almış durumda"

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Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile düzenlediği ortak basın toplantısında başta İsveç ve Norveç'in NATO üyelik başvuruları ve bu ülkeler tarafından terör örgütlerine verilen destek başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



İSVEÇ YASALARI VE YETKİLİLERİ NE KADAR GEVŞEK OLDUKLARINI ORTAYA KOYDU

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG'nin sözde bayrağı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları projeksiyon ile simge binalara yansıtılması hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Terörle mücadele konusunda İsveç kanunları ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu bir kez daha ortaya koydular. " dedi ve sözlerine şöyle devam etti;



PKK ADETA İSVEÇ'İ REHİN ALMIŞ DURUMDA



"Terör örgütü PKK sadece Türkiye değil İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar vermeye çalışıyor. İsveç'in NATO'ya üye olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. PKK yanlısı bir milletvekilleri var hükümeti sürekli tehdit ediyor. İsveç içinde de NATO girmelerini istemeyen yetkililer var.



Terör örgütü İsveç'i adeta rehin almış durumda. Biz bu nedenle İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için ülkenin terörle mücadele konusunda attığı adımları görmek istediğimizi sıkça belirtiyoruz.



YETERSİZ BULDUK KENDİ BELGEMİZİ SUNDUK

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İki ülkenin üyelik süreci ile ilgili iki ülkeye belgeleri verdik, onlardan mektuplar da geldi. NATO genel sekreteri devreye girdi, Cumhurbaşkanımızla görüştü. NATO genel sekreterinin özel kalem müdürü Ankara'ya geldi, onlar bir belge gönderdi. 3'lü bir şekilde imzalanacak bir belge. Biz bunu yetersiz bulduk ve kendi belgemizi gönderdik sadece bunun üzerinden müzakereler devam edebilir dedik.



BRÜKSEL'DE KRİTİK ZİRVE

Şimdi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Brüksel'e gidecekler pazar akşamı ve orada bu belge üzerinde NATO ile bir çalışma yapılacak. Ancak biz bu konudaki kararlılığımızı tüm taraflara tekrardan hatırlatıyoruz." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkanlar ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Makedonya’nın Ohri kentinde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüştü

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN BALKANLAR TURU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkanlar ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Makedonya’nın Ohri kentinde AP milletvekili ve Avrupa Liberalleri Eşbaşkanı İlhan Küçük ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin ibrahimoviç ile ayrıca görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkanlar ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Makedonya’nın Ohri kentinde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüştü. Görüşmede Türkiye ve Hırvatistan ikili ilişkileri, Ukrayna ve Bosna-Hersek’teki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ile görüşerek iki ülkenin heyetler arası görüşmelerine başkanlık yaptı.