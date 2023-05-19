Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN International'a konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN International'dan Becky Anderson'a Türkiye seçimleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak. Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. Ve insanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ



Erdoğan, önümüzdeki hafta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde verdiği özel bir röportajda, Türkiye'nin Moskova'ya yönelik Batı yaptırımlarını güçlendirmeye yardımcı olması için Ankara üzerinde artan baskıya rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile özel ve büyüyen bir ilişkisi olduğunu söyledi.

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'Batı'nın yaptığı gibi Rusya'ya yaptırım uygulayacağımız bir noktada değiliz' diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

'Batı'nın yaptırımlarına bağlı değiliz. Biz güçlü bir devletiz ve Rusya ile olumlu ilişkilerimiz var'

Erdoğan, Rusya ve Türkiye'nin her alanda birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizdi.



Tahıl koridoru anlaşmasının iki ay uzatılmasını değerlendiren Erdoğan 'Bu, Başkan Putin ile olan özel ilişkimiz nedeniyle mümkün oldu' dedi.



ABD BAŞKANI BİDEN'A TEPKİ



Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ı kendisine 'otokrat' dediği için eleştirdi ve 'Bir diktatör ikinci tur seçimlere girer mi?' dedi.



"ŞU ANDA İSVEÇ İÇİN HAZIR DEĞİLİZ"



İsveç'in NATO'ya katılımı ile ilgili Erdoğan 'İsveç, terör örgütlerinin Türkiye'deki dallarının İsveç'te, Stockholm sokaklarında serbestçe dolaşmasına izin verdiği sürece, İsveç'in NATO üyeliğine olumlu bakamayız' dedi.



'Şu anda İsveç için hazır değiliz' diyen Erdoğan Sözlerine şöyle devam etti;



'Çünkü bir NATO ülkesi, konu terörle mücadele olduğunda güçlü bir duruşa sahip olmalıdır.'



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Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turu için 'Bu, Türk demokrasisi için yeni bir deneyimdir. Halkımın önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimlerde güçlü bir demokrasi için sahneye çıkacağına inanıyorum' değerlendirmesinde bulundu.CNN'in haberinde 'Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda Kılıçdaroğlu karşısında yaklaşık beş puanlık bir üstünlük sağladı' denildi ve meclis çoğunluğunun da Cumhur İttifakı tarafından kazanıldığının altı çizildi.'Türkiye'de kimse fikirleri yüzünden parmaklıkların arkasında değil' diyen Erdoğan, röportajın devamında CNN'e, partisinin parlamento yarışmasındaki güçlü performansının cumhurbaşkanlığı ikinci turdaki şansını artırmasını beklediğini söyledi.

Türk halkının meclis ayrı başkan ayrı gibi bir tutumda bulunmayacağını aktaran Erdoğan, 'İstikrar ve güven çok önemli. İstikrar arayanlar sandıkta gereğini yapacaktır' dedi.



"ATTIĞIMIZ ADIMLARIN SONUÇLARINI GÖRDÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz oranlarını düşürme kararı ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu;



'Faiz oranları ve enflasyonun pozitif yönde ilişkili olduğuna dair bir tezim var. Faizler ne kadar düşerse enflasyon o kadar düşer. Attığımız adımların sonuçlarını gördük.'



SİNAN OĞAN DEĞERLENDİRMESİ



Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki tezlerin sorulması üzerine Erdoğan 'Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim' dedi.



MÜLTECİ SORUNU



Erdoğan, muhalefetin mültecilerin kapsamlı bir şekilde sınır dışı edilmesi çağrılarının hatırlatılması üzerine yaklaşık bir milyon mülteciyi Suriye'ye dönmeye teşvik edeceğini söyledi.



Türkiye'nin, ülkelerine geri gönderilmelerini kolaylaştırmak için Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerinde altyapı ve evler inşa ettiğini söyledi.



Erdoğan, 'Türk STK'ları, Suriye'nin kuzeyindeki mültecilerin anavatanlarına dönebilmeleri için konutlar inşa ediyor. Bu süreç çoktan başladı. Bir milyon mülteciyi anavatanlarına dönmeye teşvik ediyoruz' ifadelerini kullandı.



"SINIRDA ASKERİ VARLIĞIMIZIN TEK NEDENİ TERÖRLE MÜCADELE"



Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına atıfta bulunan Erdoğan 'Putin ile dostluğum sayesinde, özellikle Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı mücadelemizde yakın işbirliği ve dayanışma gerektiren bir kapı açabileceğimizi düşündük' dedi.



Türkiye'nin kuzey Suriye'deki varlığını sürdüreceğinin altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

'900 kilometreden fazla sınırımız var ve bu sınırlardan ülkemiz üzerinde sürekli bir terör tehdidi var. Sınırda askeri varlığımızın olmasının tek nedeni terörle mücadeledir. Tek sebep bu.'