Dünyanın gözü Türkiye'de: Almanya'dan Kılıçdaroğlu itirafı... Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşet

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı Türkiye'den gelen haberlerde...

Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden Dünya medyası, bugün yayınladıkları haberlerde son durumu mercek altına aldı.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Erdoğan'ın İstanbul'un fethi mesajı Yunan basınında geniş yer buldu.

Erdoğan'ın '28 Mayıs'ta öyle bir zafere ulaşalım ki, 29 Mayıs'taki fethi hep birlikte kutlayalım' sözünü sayfasına taşıyan In.gr, 'Erdoğan, ertesi gün İstanbul'un fethini de kutlayabilmek için 28 Mayıs'ta böyle bir zafere ulaşmak arzusunu dile getirdi' dedi.

Haberin Devamı

Ethnos 'Kılıçdaroğlu'nun milliyetçiliğe dönüşü ve Erdoğan'a sert saldırısı - Ogan'la çılgın pazarlık' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde Oğan'ın desteğini almak için muhalefet bloğunun bakanlık teklif etmeye hazırlandığı iddiasına yer verildi.

Erdoğan'ın rakibini yaklaşık yüzde dört puan geride bıraktığını ve yüzde 50 artı biri kıl payı kaçırdığını yazan Katar merkezli Al Jazeera ikinci turda avantajın Erdoğan'da olduğunun altını çizdi.

İngiltere merkezli Middle East Eye 'Erdoğan'ın kampanyası, kapsayıcılığın rahat bir zafer için anahtar olduğunu düşünüyor' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcıları, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu rahat bir şekilde kazanılacağına inanıyor. Bu nedenle öncekinden daha birleştirici ve olumlu bir kampanya yürütmeye odaklanıyorlar.'

FOKUS: KILIÇDAROĞLU İÇİN ZAFER UZAK GÖRÜNÜYOR

Alman basını seçimden önce yayınladığı haberlerde anketlerde Kılıçdaroğlu'nun önde olan taraf olduğunu öne sürmüştü.

Haberin Devamı

Alman Focus dergisi internet edisyonunda yayınladığı haberinde 'Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu için zafer çok uzak görünüyor' dedi.

Spiegel ise 'Türkiye dışında başka hiçbir ülkede Almanya'daki kadar çok Türk kökenli insan yaşamıyor. Onlara kalsa Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olacaktı' dedi.

'Kılıçdaroğlu, tüm mültecileri evlerine göndermek istiyor' başlığını atan Tagesschau haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu mülteci politikasında daha keskin bir tavır benimsiyor. Bu muhtemelen aşırı sağa da bir taviz. Çünkü onların oyları belirleyici olabilir.'

Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarını değerlendiren ABD merkezli ABC News 'Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde daha milliyetçi ve katı bir duruş benimsedi' dedi.

Haberin Devamı

Politico ise bu gelişmeyi 'Erdoğan rakibi yemin etti: Tüm mültecileri Türkiye'den kovacağım' başlığı ile okurlarına sundu.

'Türk muhalefeti, seçim sonrası acı gerçeklerle yüzleşiyor' başlığını atan Washington Post'un haberinde şu ifadeler yer aldı;

'Kılıçdaroğlu taraftarlarının moralinin düşük olduğunu söyleyen CHP'li bir yetkili, 'ümidimizi yitirmiyoruz' dedi. Ancak iktidar partisine ve Erdoğan'ın aşırı sağcı ittifak ortağına kaç oy gittiğine şaşırdıklarını söyledi.'