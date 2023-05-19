Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Dünyanın gözü Türkiye'de: Almanya'dan Kılıçdaroğlu itirafı... Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşet

Güncelleme Tarihi:

#Seçim#Türkiye#Dünya
Dünyanın gözü Türkiyede: Almanyadan Kılıçdaroğlu itirafı... Erdoğanın sözleri Yunanistanda manşet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:53

13. Cumhurbaşkanı’nın kim olacağını belirleyecek Seçim nefes nefese bir yarışa sahne oldu. 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek Türkiye'yi yakından takip eden dünya basını gelişmeleri dakika dakika okurlarına aktarırken Alman basınından itiraf gibi bir haber geldi.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı Türkiye'den gelen haberlerde...

Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden Dünya medyası, bugün yayınladıkları haberlerde son durumu mercek altına aldı.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Erdoğan'ın İstanbul'un fethi mesajı Yunan basınında geniş yer buldu.

Erdoğan'ın '28 Mayıs'ta öyle bir zafere ulaşalım ki, 29 Mayıs'taki fethi hep birlikte kutlayalım' sözünü sayfasına taşıyan In.gr, 'Erdoğan, ertesi gün İstanbul'un fethini de kutlayabilmek için 28 Mayıs'ta böyle bir zafere ulaşmak arzusunu dile getirdi' dedi.

Dünyanın gözü Türkiyede: Almanyadan Kılıçdaroğlu itirafı... Erdoğanın sözleri Yunanistanda manşet

Haberin Devamı

Ethnos 'Kılıçdaroğlu'nun milliyetçiliğe dönüşü ve Erdoğan'a sert saldırısı - Ogan'la çılgın pazarlık' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde Oğan'ın desteğini almak için muhalefet bloğunun bakanlık teklif etmeye hazırlandığı iddiasına yer verildi.

Erdoğan'ın rakibini yaklaşık yüzde dört puan geride bıraktığını ve yüzde 50 artı biri kıl payı kaçırdığını yazan Katar merkezli Al Jazeera ikinci turda avantajın Erdoğan'da olduğunun altını çizdi.

İngiltere merkezli Middle East Eye 'Erdoğan'ın kampanyası, kapsayıcılığın rahat bir zafer için anahtar olduğunu düşünüyor' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcıları, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu rahat bir şekilde kazanılacağına inanıyor. Bu nedenle öncekinden daha birleştirici ve olumlu bir kampanya yürütmeye odaklanıyorlar.'

Dünyanın gözü Türkiyede: Almanyadan Kılıçdaroğlu itirafı... Erdoğanın sözleri Yunanistanda manşet

FOKUS: KILIÇDAROĞLU İÇİN ZAFER UZAK GÖRÜNÜYOR

Alman basını seçimden önce yayınladığı haberlerde anketlerde Kılıçdaroğlu'nun önde olan taraf olduğunu öne sürmüştü.

Haberin Devamı

Alman Focus dergisi internet edisyonunda yayınladığı haberinde 'Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu için zafer çok uzak görünüyor' dedi.

Spiegel ise 'Türkiye dışında başka hiçbir ülkede Almanya'daki kadar çok Türk kökenli insan yaşamıyor. Onlara kalsa Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olacaktı' dedi.

'Kılıçdaroğlu, tüm mültecileri evlerine göndermek istiyor' başlığını atan Tagesschau haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu mülteci politikasında daha keskin bir tavır benimsiyor. Bu muhtemelen aşırı sağa da bir taviz. Çünkü onların oyları belirleyici olabilir.'

Dünyanın gözü Türkiyede: Almanyadan Kılıçdaroğlu itirafı... Erdoğanın sözleri Yunanistanda manşet

Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarını değerlendiren ABD merkezli ABC News 'Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde daha milliyetçi ve katı bir duruş benimsedi' dedi.

Haberin Devamı

Politico ise bu gelişmeyi 'Erdoğan rakibi yemin etti: Tüm mültecileri Türkiye'den kovacağım' başlığı ile okurlarına sundu.

'Türk muhalefeti, seçim sonrası acı gerçeklerle yüzleşiyor' başlığını atan Washington Post'un haberinde şu ifadeler yer aldı;

'Kılıçdaroğlu taraftarlarının moralinin düşük olduğunu söyleyen CHP'li bir yetkili, 'ümidimizi yitirmiyoruz' dedi. Ancak iktidar partisine ve Erdoğan'ın aşırı sağcı ittifak ortağına kaç oy gittiğine şaşırdıklarını söyledi.'

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seçim#Türkiye#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

QR kod dolandırıcıları her yerde Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız | 5 SORU 5 CEVAP

QR kod dolandırıcıları her yerde! Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız? | 5 SORU 5 CEVAP

#QR Kod
Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz

Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz?

#Sağlık
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul ve Ankara dahil 20 kentte sarı alarm

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul ve Ankara dahil 20 kentte sarı alarm

#Meteoroloji