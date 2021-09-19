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Son dakika: Çin'in 'nükleer tehdit'ine ABD'den 'füze'li yanıt!

#ABD#Çin#Dünya
Son dakika: Çinin nükleer tehditine ABDden füzeli yanıt

ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'e karşı, nükleer denizaltı yapımı da içeren bir savunma anlaşması yapmış, Çin'in bu anlaşmaya cevabı sert olmuştu. Çin'den gelen 'nükleer tehdit'e ABD kayıtsız kalmadı.

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ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan 'nükleer anlaşma'nın yankıları sürüyor.

3 ülkenin bu anlaşması dünyanın gündemine birinci sıradan otururken Çin'den tehdit gibi açıklamalar gelmişti.

Hükümetin güdümündeki devlet medyası 'Bu anlaşma Avustralya'yı potansiyel nükleer hedef haline getirdi' manşeti ile açık açık nükleer savaş tehdidinde bulunmuştu.

Çin'den gelen bu sözlere ABD'den yanıt gecikmedi. ABD Donanması silahsız, ömrü uzatılmış Trident D5LE nükleer füzelerini test etti.

Son dakika: Çinin nükleer tehditine ABDden füzeli yanıt

Daily Mail'de yer alan habere göre, Ohio sınıfı bir balistik füze denizaltısı olan USS Wyoming (SSBN-742), filoya katılmaları için göndermeden önce iki Trident II füzesini başarı ile test etti.

ABD'nin bu adımı 'Çin'e yanıt' olarak değerlendirildi. Yapılan resmi açıklamada testlerin yıllar önceden planlandığını ve 'devam eden herhangi bir dünya olayına yanıt olarak veya bir güç gösterisi olarak yapılmadığını' belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere, ABD ve Avustralya, nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını da içeren savunma anlaşması yaptıklarını açıklamıştı.

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Anlaşma ile mümkün olan en hızlı sürede, Avustralya'nın nükleer denizaltı kapasitesi elde etmesi amaçlanıyor. Avustralya toplamda 8 nükleer denizaltı hedefinde olduklarının altını çizdi.

Çin'in 250 ila 350 nükleer silaha sahip olduğuna inanılırken, Amerika'nın cephaneliği 5.800 ve Rusya'nın toplam 6.375 nükleer silahı bulunuyor.

Son dakika: Çinin nükleer tehditine ABDden füzeli yanıt

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

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#ABD#Çin#Dünya