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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.12.2020 - 19:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... Çin'den ses getirecek açıklama

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Son dakika... Çin'den ses getirecek açıklama
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Çin Uzay Ajansı, Ay’a gönderdiği uzay aracının başarıyla iniş yaptığını açıkladı. Ay yüzeyinden örnek toplamak için gerçekleştirilen ve Chang-5 görevi kapsamında uzaya fırlatılan keşif robotu ay yüzeyine iniş yaptı.

Keşif aracının önümüzdeki birkaç günü çevresini inceleyerek ve yüzey malzemelerini toplayarak geçirmesi bekleniyor.

Araç bu görevler için kamera, spektrometre, radar, kepçe ve matkap dahil olmak üzere bir dizi enstrümana sahip.

Chang-5 göreviyle Dünya'ya Ay’dan yaklaşık 2 kg örnek getirilmesi planlanıyor.

Ay'dan Dünya'ya bu tür materyal en son 44 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilen Luna-2 göreviyle getirilmişti. 

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