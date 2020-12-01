Son dakika... Çin'den ses getirecek açıklama

Keşif aracının önümüzdeki birkaç günü çevresini inceleyerek ve yüzey malzemelerini toplayarak geçirmesi bekleniyor.

Araç bu görevler için kamera, spektrometre, radar, kepçe ve matkap dahil olmak üzere bir dizi enstrümana sahip.

Chang-5 göreviyle Dünya'ya Ay’dan yaklaşık 2 kg örnek getirilmesi planlanıyor.

Ay'dan Dünya'ya bu tür materyal en son 44 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilen Luna-2 göreviyle getirilmişti.