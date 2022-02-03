Son dakika: Çernobil alarmı... Ukrayna 8 bin asker daha gönderdi!

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Ukrayna sınırındaki tansiyon haftalardır düşürülemiyor. Rusya sınırdaki askeri varlığını artırmaya devam ederken Ukrayna bir dizi yeni önlem alıyor.

O önlemlerden bir tanesi de adı dünyanın hafızasına kazınmış Çernobil ile alakalı. Zira Ukrayna, Rus birliklerinin nükleer felaket bölgesi Çernobil'e saldırarak işgal edebileceğinden korkuyor.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, güveliği sıkılaştırmak için beklene adım atıldı ve bölgeye 8 bin asker daha gönderildi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'ndan Yarbay Yuri Shakraichuk konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Çernobil, artan bir tehlike bölgesidir. Koruma kuvvetini artırdık, devriye sayısını artırdık ve bu devriyelerdeki insan sayısını artırdık.'

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Askeri uzmanlar stratejik konumu nedeniyle Çernobil üzerinden yapılacak bir saldırının Rusya'nın başkent Kiev'e daha hızlı ulaşmasına imkan tanıyabileceğinin altını çiziyor.

Ukrayna'nın Beyaz Rusya ile olan sınır bölgesinde 80 bin Rus ve Beyaz Rus askeri olduğu belirtiliyor.

ABD 3 BİN ASKER GÖNDERECEK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidi karşısında Avrupalı NATO müttefiklerini desteklemek ve Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla Polonya ve Almanya'ya 2 bin asker gönderileceğini, Almanya'da konuşlu bin askerin ise Romanya'ya kaydırılacağını açıkladı.

Almanya ve Polonya'ya Kuzey Carolina'da yer alan Fort Bragg'daki 18. ve 82. Hava İndirme tümenlerinden 2 bin askerin sevk edileceğini kaydeden Kirby, Romanya'ya gönderilecek bin asker ile ülkedeki ABD askeri sayısının bin 900'e çıkacağını belirtti.

ABD askerlerinin müttefiklerin savunmasını desteklemeyi amaçladığını ve Ukrayna'ya girmeyeceklerini vurgulayan Kirby, "Bunlar kalıcı manevralar değil" dedi.

MOSKOVA'DAN TEPKİ

Moskova, bunun gerilimi artıracak "yıkıcı" bir adım olduğunu ve siyasi çözüm alanını daralttığını belirtti.

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Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri Ukrayna'ya gönderilen askeri yardımlardan yeni görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Kremlim bölgeye askeri yığınak yaptığı haberlerini kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

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Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ON BİNLERCE HAYATA MAL OLDU

26 Nisan 1986'da, o dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil kenti, insanlık tarihinin en korkunç çevre felaketlerinden birine sahne olmuştu.

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Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin dördüncü reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayılmıştı.

Patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar Türkiye dahil birçok ülkeyi etkilemiş, Çernobil nükleer faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep olmuştu.