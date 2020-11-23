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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Son dakika! California'da kiliseye bıçaklı saldırı: 2 ölü

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Son dakika! California'da kiliseye bıçaklı saldırı: 2 ölü
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ABD'nin California eyaletinde bir kiliseye düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, California'nın San Jose kentindeki bir kiliseye bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtti.

Liccardo, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ağır yaralandığını aktardı.

Polisin olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldığını ifade eden Liccardo, daha sonra bu paylaşımını sildi.

Liccardo, saldırıda ölen 2 kişinin ailesine ise taziyelerini iletti.

Bu arada San Jose Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Grace Baptist Kilisesi'ndeki saldırıya müdahale edildiği kaydedildi.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesi olduğu belirtilen açıklamada, saldırı anında kilisede dini tören olmadığı, yalnızca evsizlerin soğuktan korunmak için kiliseye alındığı bilgisi paylaşıldı.

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