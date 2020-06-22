Yeni tip koronavirÃ¼s (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 641, Meksika'da 1044 ve Hindistan'da 445 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±ndan en Ã§ok etkilenen ikinci Ã¼lke Brezilya'da, virÃ¼s nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 50 bini aÅŸtÄ±.

Brezilya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, son 24 saatte 641 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle Ã¼lkedeki virÃ¼s kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 50 bin 617'ye, vaka sayÄ±sÄ± da 17 bin 459 artarak 1 milyon 85 bin 38'e yÃ¼kseldi.

YaklaÅŸÄ±k 46 milyon nÃ¼fuslu, Ã¼lkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 219 bin 185 vaka ve 12 bin 588 virÃ¼s kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mle Ã¼lkenin salgÄ±ndan en Ã§ok etkilenen bÃ¶lgesi olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Sao Paulo'nun ardÄ±ndan salgÄ±ndan en Ã§ok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 875 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan virÃ¼s, 96 bin 133 kiÅŸide gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Brezilya, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nda Ä°ngiltere'yi geride bÄ±rakarak dÃ¼nyada "ABD'den sonra en Ã§ok Covid-19 kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼n ve vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lke" olmuÅŸtu.

NÃ¼fusu 211 milyonu aÅŸan Brezilya, Latin Amerika'da "salgÄ±nÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼" olarak nitelendiriliyor.

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MEKSÄ°KA'DA COVÄ°D-19 NEDENÄ°YLE SON 24 SAATTE 1044 KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœ

Meksika SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, Ã¼lkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklÄ± can kaybÄ± 1044 artarak 21 bin 825â€™e yÃ¼kseldi.

Ãœlkede, Covid-19 vaka sayÄ±sÄ± da 5 bin 343 artÄ±ÅŸla 180 bin 545â€™e Ã§Ä±ktÄ±.

VirÃ¼se rastlandÄ±ktan sonra iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 135 bin 279 olarak kaydedildi.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin gÃ¼nlÃ¼k sayÄ±sÄ± ilk kez 27 MayÄ±s'ta 500'Ã¼ aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlkede ilk vaka 28 Åžubat'ta saptanmÄ±ÅŸ, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kiÅŸi virÃ¼s nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

HÄ°NDÄ°STAN'DA SON 24 SAATTE KOVÄ°D-19 SEBEBÄ°YLE 445 KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœ

Hindistan'da son 24 saatte 14 bin 821 yeni tip koronavirÃ¼s vakasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

NDTV kanalÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 425 bin 282'ye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, Hindistan'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 445 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, toplam Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 13 bin 699'a Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ãœlkede Covid-19'dan iyileÅŸen kiÅŸi sayÄ±sÄ± da 9 bin 496 artÄ±ÅŸla 237 bin 196â€™ya yÃ¼kseldi.

Covid-19 verilerinin derlendiÄŸi "Worldometer" internet sitesine gÃ¶re Hindistan, dÃ¼nyada en fazla vaka gÃ¶rÃ¼len 4'Ã¼ncÃ¼ Ã¼lke konumunda bulunuyor.